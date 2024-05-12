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Доба на Харківщині: удари по Вовчанську, з прифронтових районів вже евакуювали понад 4000 людей. ВІДЕО+ФОТО

Протягом минулої доби під ударами ворожої авіації опинилися Вовчанськ, Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке та Вовчанські Хутори. З артилерії, мінометів, БПЛА та РСЗВ ворог обстріляв прифронтові населені пункти Вовчанськ, Черкаські Тишки, Одноробівка, Вовчанські Хутори, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби та цієї ночі ворог не припиняв обстрілів Вовчанська.  Близько 1 години ночі внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.

11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік. Також зранку 11 травня стало відомо про загибель 50-річного чоловіка.

Також у  с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років. У с. Веселе Лозівський район. Внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

Внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджено корпус геріатричного пансіонату смт Вільча Чугуївського району.

Обстріли Харківщини 11 травня
Обстріли Харківщини 11 травня

Евакуація населення

З прифронтових районів Харківщини було евакуйовано 4073 людини.

Зокрема, з Чугуївського району 1377 місцевих жителів, з Харківського - 2097, з Богодухівського - 29. Ще 570 людей вдалося евакуювати волонтерам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Вовчанську на Харківщині лишається близько 300-400 жителів

Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) Вовчанськ (416)


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Майже всі травмовані призивного віку ?!!
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12.05.2024 09:52 Відповісти
Мабудь в ті сіла тцкунам лячно їхати та облави робити.
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12.05.2024 12:14 Відповісти
Вівці-брани 73% і їх поводирі козли із ОПи нічого не роблять, а знімають позітівні відоси, що все нормально, Вова навіть сфоткався в окопі, який спецільно десь для цього збудували і на фото гарні укріплення. Ця фотка сама і каже, що Вова розуміє, чи його оточення, якими мають бути окопи, але вперто цього не робить. Вова сфоткався прямо біля стелли Бахмут, пізніше Авдіївка. Для цієї суперважкої роботи, потримати фонарі і мікрофони і створити "бойовий дух" з Києва їхали сотні спеціалістів в сфері кіно(це все, що вміє Вова), гнали десятки автомобілів, охорони, яку особисто підбирало оточення Вови(за 2 полковника пам'ятаємо, які за три срубля готові були здати все підряд, якщо це звичайено правда). Потім в ОПі напишуть "сводку" і передадуть в генеральний штаб, щоб зачитали, бо ті, що відмовлялися таке читати-звільнені, що місто таке-то розбито вщент, там немає за що триматися і для збереження життів військових, відійшли на підготовлені позиції, яких звичайно немає. А хто буде перевіряти ті "підготовлені позиції", вони вже під ворогом, а гроші, які ніби виділені на їх побудову в надійних місцях шести менеджерів Херпіду. А в кінці "сводки" обов'язково будуть слова: "ми визволимо пізніше це місто і помстимося ворогу". А слідом йдуть кацапи стирають із лиця землі ці міста та села і все далі і далі по курсу добивають їх гармати по нових містах і селах. Люди починають втікати, спочатку на захід України, а потім в ЄС. Але і тут длекоглядні агенти кремля бачать, що не до кінця стерли дух українців і лізуть на телемрафон і роблять з цих людей злочинців, пишуть маляви в уряди країн ЄС, щоб ці обездолені люди, натерпівшись "раю від Зеленського", ще платили податки в казну України. Проїдьте по Миколївській облсті, тут ніколи не прининялося "велике крадівництво", тут як будувалися, так і будуються дороги, мости в селах, віадуки, будуються великі клумби, висаджуються дерева...де задіяні сотні вантажної і бідівничої техніки і звичайно молоді хлопці, яких ТЦК обходить стороною, бо вони з компаній його тестя і друзів.
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12.05.2024 10:00 Відповісти
Який із Зеленського СРАТЬєх, з приблудами95 на посадах, такі й наслідки КРИВАВІ для України! Єрмак+татаров з Оманськими, рулюють ним!!

Треба завершувати в Україні, цей зелений злочин! Слава Захисникам України та їх Родинам!! Україна переможе, коли здихається від цієї нечисті з 2019 року!!

Млрд грн від Українців, пішли на фортифікацію …
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12.05.2024 10:14 Відповісти
А куди евакуюють людей? В який шелтер для біженців їх поселять, щоб вони знали, що їм не доведеться по 20 тис на аренду викидати. А за які кошти вони будуть жити? А може їх випустять в безпечне місце за кордон, щоб вони там могли влаштувати життя? Чи заручники потрібні країні?
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12.05.2024 10:52 Відповісти
Черкаські Тишки хіба прифронтовий НП? Якщо така ***** робиться, то там наступні Циркуни, а далі вже знов по Салтівці прилітати почне
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12.05.2024 12:13 Відповісти
 
 