Доба на Харківщині: удари по Вовчанську, з прифронтових районів вже евакуювали понад 4000 людей. ВІДЕО+ФОТО

Протягом минулої доби під ударами ворожої авіації опинилися Вовчанськ, Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке та Вовчанські Хутори. З артилерії, мінометів, БПЛА та РСЗВ ворог обстріляв прифронтові населені пункти Вовчанськ, Черкаські Тишки, Одноробівка, Вовчанські Хутори, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби та цієї ночі ворог не припиняв обстрілів Вовчанська. Близько 1 години ночі внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.

11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік. Також зранку 11 травня стало відомо про загибель 50-річного чоловіка.

Також у с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років. У с. Веселе Лозівський район. Внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

Внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджено корпус геріатричного пансіонату смт Вільча Чугуївського району.





Евакуація населення

З прифронтових районів Харківщини було евакуйовано 4073 людини.

Зокрема, з Чугуївського району 1377 місцевих жителів, з Харківського - 2097, з Богодухівського - 29. Ще 570 людей вдалося евакуювати волонтерам.

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