Зранку окупанти скинули на Вовчанськ авіабомби, загинула жінка

Зранку 12 травня в результаті обстрілів Вовчанська зазнали руйнувань десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із будинків перебувала родина з чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку", - йдеться в повідомленні.



Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

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