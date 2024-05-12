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Зранку окупанти скинули на Вовчанськ авіабомби, загинула жінка

Обстріл Вовчанська 12 травня

Зранку 12 травня в результаті обстрілів Вовчанська зазнали руйнувань десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Під завалами одного із будинків перебувала родина з чотирьох людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

"Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників.  Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобіля. Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку", - йдеться в повідомленні.

Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: удари по Вовчанську, з прифронтових районів вже евакуювали понад 4000 людей. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

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Катлєта із Стефанчуком та безумною, уже мабуть, на під'їзді до мешканців Вівчанська… Мабуть, лимони їм везуть…
Сратьєх, усе прощитав… розваливши військове КЕРІВНИЦТВО в Україні!
Безумна з ВРУ, чомусь не вищить до нього, Де Плани?
Оманські «рулюють», під патронатом єрмака…
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12.05.2024 10:20 Відповісти
Якщо орки хочуть мати там плацдарм для атаки Харків, то Харків повинен мати ППО усіх видів,а не коменти від усіх, це тому,що усе тільки для столиці. І фортифікації і ППО і Гепарди в полях, а решта, то на виживання
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12.05.2024 10:37 Відповісти
Этих бедолаг надо силой вывезти из Волчанска, город в приграничной полосе, его будут молотить, как Бахмут, Авдеевку, Соледар... там жить нельзя больше...
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12.05.2024 10:45 Відповісти
Нация полиция вывезла из районов Харьковской области 970 жителей.Московиты заявили о взятии 5 сел.Но прибрехнули как всегда
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12.05.2024 11:25 Відповісти
Вовчанськ - 9 травня 2022 року. Без коментарів...

https://streamable.com/rcem2p
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12.05.2024 15:41 Відповісти
 
 