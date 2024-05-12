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Новости
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За прошедшие сутки оккупанты более 500 раз ударили по населенным пунктам в Запорожской области

Наслідки обстрілів Запорізької області 11 травня

Российские захватчики в течение 11 мая нанесли удары по 9 населенным пунктам Запорожской области. Били из БпЛА, РСЗО и артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Оккупанты не прекращают обстрелов Запорожской области. За прошедшие сутки:

  • Враг нанес 4 авиационных удара по Орехову, Работино и Малой Токмачке;
  • 275 БпЛА различной модификации атаковали Новотроицкое, Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку;
  • 21 обстрел из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Работино и Гуляйполе;
  • 242 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Работино, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков.

Федоров также в эфире телемарафона отметил, что 50 населенных пунктов Запорожской области уже более 2 лет лишены воды, электроэнергии, тепла и газа. В таких сверхсложных условиях сейчас живут более 10 тысяч жителей.

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обстрел (26975) Запорожская область (3058)


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А Зеленський з єрмаком та стефанчук з шмигалем, їм асфальтом, асфальтом, у відповідь …СРАТЬєхи … Сидять РЕГУЛЯРНО, у отій СТАВЦІ… рулюють чотириразовим…
«Здобутки» їх, стали реальними…
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12.05.2024 12:04 Ответить
 
 