Минулої доби окупанти понад 500 разів ударили по населених пунктах на Запоріжжі

Російські загарбники протягом 11 травня завдали ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Били з БпЛА, РСЗВ та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти не припиняють обстрілів Запорізької області. За минулу добу:

Ворог завдав 4 авіаційні удари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці;

275 БпЛА різної модифікації атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

21 обстріл з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе;

242 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Федоров також в ефірі телемарафону зазначив, що 50 населених пунктів Запорізької області вже понад 2 роки позбавлені води, електроенергії, тепла та газу. У таких надскладних умовах наразі живуть понад 10 тисяч мешканців.

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