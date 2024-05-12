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Новини
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Минулої доби окупанти понад 500 разів ударили по населених пунктах на Запоріжжі

Наслідки обстрілів Запорізької області 11 травня

Російські загарбники протягом 11 травня завдали ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. Били з БпЛА, РСЗВ та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти не припиняють обстрілів Запорізької області. За минулу добу: 

  • Ворог завдав 4 авіаційні удари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці;
  • 275 БпЛА різної модифікації атакували Новотроїцьке, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 21 обстріл з РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине та Гуляйполе;
  • 242 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Малих Щербаків.

Федоров також в ефірі телемарафону зазначив, що 50 населених пунктів Запорізької області вже понад 2 роки позбавлені води, електроенергії, тепла та газу. У таких надскладних умовах наразі живуть понад 10 тисяч мешканців.

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Автор: 

обстріл (28296) Запорізька область (3580)


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А Зеленський з єрмаком та стефанчук з шмигалем, їм асфальтом, асфальтом, у відповідь …СРАТЬєхи … Сидять РЕГУЛЯРНО, у отій СТАВЦІ… рулюють чотириразовим…
«Здобутки» їх, стали реальними…
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12.05.2024 12:04 Відповісти
 
 