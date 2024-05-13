Шольц в Швеции будет говорить о поддержке Украины и ситуации по безопасности в Европе, - СМИ
В понедельник, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Швецию. У него запланированы переговоры с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.
Отмечается, что основными темами обсуждения станут ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины в ее защите от России, а также гибридные угрозы, такие как кибератаки и диверсии.
Также запланирован совместный визит группы лидеров в шведскую технологическую компанию Ericsson.
Совместная пресс-конференция лидеров состоится вечером.
Ожидается, что Шольц останется в Швеции до вторника и планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном для проведения двусторонних переговоров.
Напомним, Германия подтвердила, что примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в середине июня в Швейцарии.
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