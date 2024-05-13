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Новости
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Шольц в Швеции будет говорить о поддержке Украины и ситуации по безопасности в Европе, - СМИ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

В понедельник, 13 мая, канцлер Германии Олаф Шольц совершит визит в Швецию. У него запланированы переговоры с премьер-министрами Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

Отмечается, что основными темами обсуждения станут ситуация с безопасностью в Европе, поддержка Украины в ее защите от России, а также гибридные угрозы, такие как кибератаки и диверсии.

Также запланирован совместный визит группы лидеров в шведскую технологическую компанию Ericsson.

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Совместная пресс-конференция лидеров состоится вечером.

Ожидается, что Шольц останется в Швеции до вторника и планирует встретиться с премьер-министром Ульфом Кристерссоном для проведения двусторонних переговоров.

Напомним, Германия подтвердила, что примет участие в Глобальном саммите мира, который состоится в середине июня в Швейцарии.

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Автор: 

Швеция (999) помощь и поддержка (867) Шольц Олаф (905)


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Шольц у Швеції говоритиме
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13.05.2024 12:59 Ответить
може згадає студентські роки коли он в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». Шольц критиковал «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»

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13.05.2024 13:09 Ответить
Досить базікати! Давай Таураси! Швидко!
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13.05.2024 13:10 Ответить
візьме участь у Глобальному саміті миру Джерело: а чому не Всезеленському? Що, представники з Альфа-Центавру, котрі ввижаються препізеденту після доріжок балдибілдерства чи обіймах дЄрмака, не прилетять?
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13.05.2024 13:25 Ответить
Ще не наговорився?
Чи вищенаведені країни-співрозмовники щось пропустили?
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13.05.2024 13:37 Ответить
 
 