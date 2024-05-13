Шольц у Швеції говоритиме про підтримку України та безпекову ситуацію в Європі, - ЗМІ
У понеділок, 13 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Швеції. У нього заплановані переговори з прем’єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.
Зазначається, що основними темами обговорення стануть безпекова ситуація в Європі, підтримка України в її захисті від Росії, а також гібридні загрози, такі як кібератаки та диверсії.
Також заплановано спільний візит групи лідерів до шведської технологічної компанії Ericsson.
Спільна пресконференція лідерів відбудеться увечері.
Очікується, що Шольц залишиться у Швеції до вівторка і планує зустрітися з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном для проведення двосторонніх переговорів.
Нагадаємо, Німеччина підтвердила, що візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.
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