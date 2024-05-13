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Шольц у Швеції говоритиме про підтримку України та безпекову ситуацію в Європі, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

У понеділок, 13 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц здійснить візит до Швеції. У нього заплановані переговори з прем’єр-міністрами Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії та Норвегії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dpa.

Зазначається, що основними темами обговорення стануть безпекова ситуація в Європі, підтримка України в її захисті від Росії, а також гібридні загрози, такі як кібератаки та диверсії.

Також заплановано спільний візит групи лідерів до шведської технологічної компанії Ericsson.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це може стати значущим кроком, - Шольц про Глобальний саміт миру

Спільна пресконференція лідерів відбудеться увечері.

Очікується, що Шольц залишиться у Швеції до вівторка і планує зустрітися з прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном для проведення двосторонніх переговорів.

Нагадаємо, Німеччина підтвердила, що візьме участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться в середині червня у Швейцарії.

Читайте також: Шольц підтримує використання доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України

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Швеція (951) допомога і підтримка (1158) Шольц Олаф (1135)


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Шольц у Швеції говоритиме
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13.05.2024 12:59 Відповісти
може згадає студентські роки коли он в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». Шольц критиковал «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»

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13.05.2024 13:09 Відповісти
Досить базікати! Давай Таураси! Швидко!
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13.05.2024 13:10 Відповісти
візьме участь у Глобальному саміті миру Джерело: а чому не Всезеленському? Що, представники з Альфа-Центавру, котрі ввижаються препізеденту після доріжок балдибілдерства чи обіймах дЄрмака, не прилетять?
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13.05.2024 13:25 Відповісти
Ще не наговорився?
Чи вищенаведені країни-співрозмовники щось пропустили?
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13.05.2024 13:37 Відповісти
 
 