Европейская федерация журналистов призвала власти Украины рассмотреть возможность закрытия телемарафона

Европейская федерация журналистов (EFJ) в рамках проекта Быстрого реагирования на свободу СМИ (MFRR) обратилась с заявлением к украинским властям с требованием серьезно пересмотреть формат телемарафона и рассмотреть возможность закрытия этого проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщается на сайте Европейской федерации журналистов.

Как отмечается, организация обеспокоена резким ухудшением уровня доверия между чиновниками и независимыми украинскими СМИ.

Эксперты EFJ отметили, что Украина должна сформировать системные гарантии для предотвращения контроля медийщиков со стороны Службы безопасности Украины. Также они вспомнили о слежке СБУ за журналистами Bihus.Info, журналистом Евгением Шульгатом из Слідство.Info и о том, что были попытки запугивания журналиста-расследователя "Наші гроші" Юрия Николова группой неизвестных.

"Тот факт, что несколько главных телеканалов Украины продолжают вести совместные выпуски новостей 24 часа в сутки, серьезно снижает количество и качество информации, которую получают украинские зрители. В результате данные показали, что за последний год просмотры телемарафона заметно упали, а украинцы обратились к анонимным телеграм-каналам, чтобы почитать то, что воспринимается как "настоящие" новости", - заявили в федерации.

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Там добавили, что источники, которыми пользуются анонимные телеграм-каналы, часто невозможно определить, как и их спонсоров.

Как считают в федерации, такой уход от СМИ создает серьезную угрозу информационной безопасности Украины, поскольку политическая программа анонимных каналов обычно остается неизвестной.

"Кроме того, телеграмм имеет сравнительно мягкую политику в отношении ненависти и другого проблемного и манипулятивного контента", - добавили в федерации.

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Что этому предшествовало

15 апреля глава правительства Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с требованием перенаправить средства, предназначенные для производства телемарафона "Єдині новини" на закупку дронов для ВСУ и заявил, что это - нецелесообразно.

По данным КМИС, обнародованным в апреле, телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, не доверяют - 47%. С каждым месяцем все меньше зрителей смотрит единый марафон новостей, и еще меньше - ему доверяют.

16 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает телемарафон "Єдині новини" одним из этапов несокрушимости Украины и фактором единения.