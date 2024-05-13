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Европейская федерация журналистов призвала власти Украины рассмотреть возможность закрытия телемарафона

У Європі закликали закртити телемарафон

Европейская федерация журналистов (EFJ) в рамках проекта Быстрого реагирования на свободу СМИ (MFRR) обратилась с заявлением к украинским властям с требованием серьезно пересмотреть формат телемарафона и рассмотреть возможность закрытия этого проекта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом сообщается на сайте Европейской федерации журналистов.

Как отмечается, организация обеспокоена резким ухудшением уровня доверия между чиновниками и независимыми украинскими СМИ.

Эксперты EFJ отметили, что Украина должна сформировать системные гарантии для предотвращения контроля медийщиков со стороны Службы безопасности Украины. Также они вспомнили о слежке СБУ за журналистами Bihus.Info, журналистом Евгением Шульгатом из Слідство.Info и о том, что были попытки запугивания журналиста-расследователя "Наші гроші" Юрия Николова группой неизвестных.

"Тот факт, что несколько главных телеканалов Украины продолжают вести совместные выпуски новостей 24 часа в сутки, серьезно снижает количество и качество информации, которую получают украинские зрители. В результате данные показали, что за последний год просмотры телемарафона заметно упали, а украинцы обратились к анонимным телеграм-каналам, чтобы почитать то, что воспринимается как "настоящие" новости", - заявили в федерации.

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Там добавили, что источники, которыми пользуются анонимные телеграм-каналы, часто невозможно определить, как и их спонсоров.

Как считают в федерации, такой уход от СМИ создает серьезную угрозу информационной безопасности Украины, поскольку политическая программа анонимных каналов обычно остается неизвестной.

"Кроме того, телеграмм имеет сравнительно мягкую политику в отношении ненависти и другого проблемного и манипулятивного контента", - добавили в федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Председатель Наблюдательного совета "Суспільного" Остапа о телемарафоне: Представители власти неоднократно заявляли, что он будет работать до конца военного положения

Что этому предшествовало

15 апреля глава правительства Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с требованием перенаправить средства, предназначенные для производства телемарафона "Єдині новини" на закупку дронов для ВСУ и заявил, что это - нецелесообразно.

По данным КМИС, обнародованным в апреле, телемарафону "Єдині новини" доверяют 36% украинцев, не доверяют - 47%. С каждым месяцем все меньше зрителей смотрит единый марафон новостей, и еще меньше - ему доверяют.

16 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает телемарафон "Єдині новини" одним из этапов несокрушимости Украины и фактором единения.

Автор: 

закрытие (114) заявление (393) марафон (120)


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Топ комментарии
+49
Як посміли вони кинути тінь на жополизів бубачкі?
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13.05.2024 14:59
+44
А де ж лідор буде свої потужні відосікі викладувати?
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13.05.2024 15:02
+39
НАФТАЛІН
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13.05.2024 15:06
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за інфомародерство ********* лайномарафона, узурпацію інфопростору, утиски свободи слова, роздачу бюджетного бабла медіаолігархам та розпихуванні народних коштів по своїм кишеням Зєлєнскаму-дермаку має бути окрема стаття і ізоляція у реальнообмеженому просторі..
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13.05.2024 16:39 Ответить
шо ж вы раньше копия то не ломали?
и самое интересное-лают те самые 73% альтернативно одарённых...
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13.05.2024 17:01 Ответить
Сподіваюся, наша влада матиме в носі ці забаганки мерзенних журнашлюх.
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13.05.2024 18:37 Ответить
Этот балаган зелёных ушлёпков ,ДАВНО пора разогнать.
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13.05.2024 19:19 Ответить
Они сами убегут на полусогнутых, когда дело будет швах, сейчас ещё можно пилить бабло но надо всё чаще оглядывать и не зевнуть момент.
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13.05.2024 19:40 Ответить
блін, якого дідька??? Хочеш дивись, не хочеш не дивись... Примусово це чи що??Ні про що..
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13.05.2024 20:10 Ответить
Суть не в тому "дивитись чи ні", а в тому, що для одних все(провладним каналам), другим - палки в колеса. Виділяйте зерна від полови...
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14.05.2024 04:39 Ответить
кому палки?? Наведіть приклад.
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14.05.2024 14:45 Ответить
А давайте просто згадайте, кому дають акредитацію, коли "лідер **********" виходить в народ... про фінансування вже навіть не говорю. "Прикладів" можна знайти досить, якщо не лінитись.
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14.05.2024 15:26 Ответить
я не дивлюсь телебачення, ще з 2018-го року. Тому не орієнтуюсь кому заважають, а кому допомагають.
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14.05.2024 15:29 Ответить
А що мають дивитися люди по селах, чи пенсіонери пропагандистський марафон? Не всі ж наділені інтернетом як ви в Києві?
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14.05.2024 14:00 Ответить
по-перше я не в Києві а в Дніпрі, по друге це вибір кожної людини що дивитись, а що ні. І це не обговорюється. Хтось циклиться виключно на Прямому, і це також його власний вибір.
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14.05.2024 14:44 Ответить
заборона показу 5 і др. каналів буде бубочці гіркою і це ганьба. як же я жалкую що за нього голосував - хай на день той впаде прокляття
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14.05.2024 05:30 Ответить
До чого тут той день, якщо сірий і недалекий - ти?
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14.05.2024 06:45 Ответить
А, ще зЕлено-хрипатий клоп запалив сонце і створив Землю.
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14.05.2024 06:17 Ответить
Звідки тоді зебидло буде знати, що головні вороги України це "ухилянти", а не кацапи і узеленські корупціонери?
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14.05.2024 06:53 Ответить
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