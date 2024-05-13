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Європейська федерація журналістів закликала розглянути можливість закриття телемарафону

У Європі закликали закртити телемарафон

Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) звернулася із заявою до української влади з вимогою серйозно переглянути формат телемарафону й розглянути можливість закриття цього проєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомляється на сайті Європейської федерації журналістів.

Як зазначається, організація стурбована різким погіршенням рівня довіри між чиновниками та незалежними українськими ЗМІ.

Експерти EFJ зауважили, що Україна мусить сформувати системні гарантії для запобігання контролю медійників з боку Служби безпеки України. Також вони згадали про стеження СБУ за журналістами Bihus.Info, журналістом Євгеном Шульгатом зі Слідство.Info і про те, що були  спроби залякування журналіста-розслідувача "Наші гроші" Юрія Ніколова групою невідомих.

"Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість та якість інформації, яку отримують українські глядачі. У результаті дані показали, що за останній рік перегляди телемарафону помітно впали, а українці звернулися до анонімних телеграм-каналів, щоб почитати те, що сприймається як "справжні" новини", — заявили у федерації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У телемарафоні "Єдині новини" планують запустити комерційну рекламу

Там додали, що джерела, якими користуються анонімні телеграм-канали, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів.

Як вважають у федерації, такий  відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою.

"Крім того, телеграм має порівняно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного й маніпулятивного контенту", - додали у федерації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Наглядової ради Суспільного Остапа про телемарафон: Представники влади неодноразово заявляли, що він працюватиме до кінця воєнного стану

Що цьому передувало

15 квітня очільник уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафону "Єдині новини" на закупівлю дронів для ЗСУ та заявив, що це - недоцільно.

За даними КМІС, оприлюдненими у квітні, телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, не довіряють - 47%. З кожним місяцем усе менше глядачів дивиться єдиний марафон новин, і ще менше - йому довіряють.

16 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає телемарафон "Єдині новини" одним з етапів незламності України та фактором єднання.

Автор: 

закриття (168) заява (219) марафон (115) телемарафон (28)


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Топ коментарі
+49
Як посміли вони кинути тінь на жополизів бубачкі?
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13.05.2024 14:59
+44
А де ж лідор буде свої потужні відосікі викладувати?
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13.05.2024 15:02
+39
НАФТАЛІН
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13.05.2024 15:06
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за інфомародерство ********* лайномарафона, узурпацію інфопростору, утиски свободи слова, роздачу бюджетного бабла медіаолігархам та розпихуванні народних коштів по своїм кишеням Зєлєнскаму-дермаку має бути окрема стаття і ізоляція у реальнообмеженому просторі..
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13.05.2024 16:39 Відповісти
шо ж вы раньше копия то не ломали?
и самое интересное-лают те самые 73% альтернативно одарённых...
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13.05.2024 17:01 Відповісти
Сподіваюся, наша влада матиме в носі ці забаганки мерзенних журнашлюх.
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13.05.2024 18:37 Відповісти
Этот балаган зелёных ушлёпков ,ДАВНО пора разогнать.
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13.05.2024 19:19 Відповісти
Они сами убегут на полусогнутых, когда дело будет швах, сейчас ещё можно пилить бабло но надо всё чаще оглядывать и не зевнуть момент.
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13.05.2024 19:40 Відповісти
блін, якого дідька??? Хочеш дивись, не хочеш не дивись... Примусово це чи що??Ні про що..
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13.05.2024 20:10 Відповісти
Суть не в тому "дивитись чи ні", а в тому, що для одних все(провладним каналам), другим - палки в колеса. Виділяйте зерна від полови...
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14.05.2024 04:39 Відповісти
кому палки?? Наведіть приклад.
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14.05.2024 14:45 Відповісти
А давайте просто згадайте, кому дають акредитацію, коли "лідер **********" виходить в народ... про фінансування вже навіть не говорю. "Прикладів" можна знайти досить, якщо не лінитись.
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14.05.2024 15:26 Відповісти
я не дивлюсь телебачення, ще з 2018-го року. Тому не орієнтуюсь кому заважають, а кому допомагають.
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14.05.2024 15:29 Відповісти
А що мають дивитися люди по селах, чи пенсіонери пропагандистський марафон? Не всі ж наділені інтернетом як ви в Києві?
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14.05.2024 14:00 Відповісти
по-перше я не в Києві а в Дніпрі, по друге це вибір кожної людини що дивитись, а що ні. І це не обговорюється. Хтось циклиться виключно на Прямому, і це також його власний вибір.
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14.05.2024 14:44 Відповісти
заборона показу 5 і др. каналів буде бубочці гіркою і це ганьба. як же я жалкую що за нього голосував - хай на день той впаде прокляття
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14.05.2024 05:30 Відповісти
До чого тут той день, якщо сірий і недалекий - ти?
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14.05.2024 06:45 Відповісти
А, ще зЕлено-хрипатий клоп запалив сонце і створив Землю.
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14.05.2024 06:17 Відповісти
Звідки тоді зебидло буде знати, що головні вороги України це "ухилянти", а не кацапи і узеленські корупціонери?
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14.05.2024 06:53 Відповісти
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