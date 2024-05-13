Європейська федерація журналістів закликала розглянути можливість закриття телемарафону

Європейська федерація журналістів (EFJ) у межах проєкту Швидкого реагування на свободу ЗМІ (MFRR) звернулася із заявою до української влади з вимогою серйозно переглянути формат телемарафону й розглянути можливість закриття цього проєкту.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це повідомляється на сайті Європейської федерації журналістів.

Як зазначається, організація стурбована різким погіршенням рівня довіри між чиновниками та незалежними українськими ЗМІ.

Експерти EFJ зауважили, що Україна мусить сформувати системні гарантії для запобігання контролю медійників з боку Служби безпеки України. Також вони згадали про стеження СБУ за журналістами Bihus.Info, журналістом Євгеном Шульгатом зі Слідство.Info і про те, що були спроби залякування журналіста-розслідувача "Наші гроші" Юрія Ніколова групою невідомих.

"Той факт, що кілька головних телеканалів України продовжують вести спільні випуски новин 24 години на добу, серйозно знижує кількість та якість інформації, яку отримують українські глядачі. У результаті дані показали, що за останній рік перегляди телемарафону помітно впали, а українці звернулися до анонімних телеграм-каналів, щоб почитати те, що сприймається як "справжні" новини", — заявили у федерації.

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Там додали, що джерела, якими користуються анонімні телеграм-канали, часто неможливо визначити, як і їхніх спонсорів.

Як вважають у федерації, такий відхід від ЗМІ створює серйозну загрозу інформаційній безпеці України, оскільки політична програма анонімних каналів зазвичай залишається невідомою.

"Крім того, телеграм має порівняно м’яку політику щодо ненависті та іншого проблемного й маніпулятивного контенту", - додали у федерації.

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Що цьому передувало

15 квітня очільник уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафону "Єдині новини" на закупівлю дронів для ЗСУ та заявив, що це - недоцільно.

За даними КМІС, оприлюдненими у квітні, телемарафону "Єдині новини" довіряють 36% українців, не довіряють - 47%. З кожним місяцем усе менше глядачів дивиться єдиний марафон новин, і ще менше - йому довіряють.

16 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає телемарафон "Єдині новини" одним з етапів незламності України та фактором єднання.