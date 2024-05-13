По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)
13 мая, второй раз за день, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась 46 минут.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - отмечается в сообщении.
В 15:34 прозвучал сигнал отбоя.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А цей кривавий злочинець живе та щей розмножується зі всякими
курв@ми кацапськими , як Кабаєва 🙁