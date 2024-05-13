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По всей Украине второй раз за день объявляли тревогу из-за взлета вражеского МиГ-31К (обновлено)

тривога

13 мая, второй раз за день, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Опасность продолжалась 46 минут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей Украине была тревога из-за взлёта вражеского МиГ-31К (обновлено)

В 15:34 прозвучал сигнал отбоя.

Автор: 

Воздушные силы (2270) воздушная тревога (782)


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... яка тварина виродила цей непотріб для планети земля.
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13.05.2024 15:26 Ответить
Ху@ ло - це біологічне сміття , яке потрібно було спалити ще при народженні 🤬
А цей кривавий злочинець живе та щей розмножується зі всякими
курв@ми кацапськими , як Кабаєва 🙁
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13.05.2024 15:49 Ответить
 
 