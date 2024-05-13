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По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)

тривога

13 травня, вдруге за день, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 46 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - зазначається в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина українських пілотів вже завершує навчатися на F-16, - Повітряні сили

О 15:34 пролунав сигнал відбою.

Автор: 

Повітряні сили (2610) повітряна тривога (909)


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... яка тварина виродила цей непотріб для планети земля.
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13.05.2024 15:26 Відповісти
Ху@ ло - це біологічне сміття , яке потрібно було спалити ще при народженні 🤬
А цей кривавий злочинець живе та щей розмножується зі всякими
курв@ми кацапськими , як Кабаєва 🙁
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13.05.2024 15:49 Відповісти
 
 