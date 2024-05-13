По всій Україні вдруге за день оголошували тривогу через зліт ворожого МіГ-31К (оновлено)
13 травня, вдруге за день, по всій території України оголошували повітряну тривогу. Небезпека тривала 46 хвилин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - зазначається в повідомленні.
О 15:34 пролунав сигнал відбою.
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А цей кривавий злочинець живе та щей розмножується зі всякими
курв@ми кацапськими , як Кабаєва 🙁