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Обвинял в войне НАТО и утверждал, что Закарпатье – не Украина: СБУ разоблачила пропагандиста с Волыни

СБУ викрила пропагандиста із Волині

Житель Нововолынска размещал в социальной сети Facebook сообщения с враждебными нарративами. Волынянина разоблачили сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в соцсети волонянин систематически оправдывал арессию РФ в отношении Украины. Кроме этого, мужчина в своих сообщениях заявлял, что Закарпатье не является частью Украины, его надо отделить от нашего государства, а закарпатских мужчин вернуть с фронта домой.

Также волынянин обвинял в войне не Россию, а страны Европы и НАТО. Кроме этого, он утверждал, что украинский народ является антисемитским.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ) и в оправдании российской агрессии (ч. 2 ст. 436-2 УКУ).

СБУ викрила пропагандиста із Волині

В случае доказательства вины мужчины в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что на Киевщине сотрудники СБУ задержали "блогеров", которые снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании украинских военных.

Автор: 

пропаганда (3672) СБУ (19871) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+14
Які 3-5 років?! На палю підора!
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13.05.2024 20:41
+13
На гиляку зрадника і негайно , щоби іншим мразям не повадно було
зраджувати свою краіну 🤬
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13.05.2024 20:39
+6
а скільки їх ще зачаїлось...
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13.05.2024 20:49
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На гиляку зрадника і негайно , щоби іншим мразям не повадно було
зраджувати свою краіну 🤬
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13.05.2024 20:39 Ответить
Є, обкатаний судами Миколаєва, для таких гнид, процес - йде на співпрацю з слідством, визнає провину - ну і отримує вихід під залог - десятки тисяч гривнов. І все.
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14.05.2024 03:21 Ответить
Які 3-5 років?! На палю підора!
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13.05.2024 20:41 Ответить
яке млядство ! що за "сурові" закони у воєнний час ? де цей бєздєльник-міністр малюска,у-у дормоїд !!!!!!!!
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13.05.2024 21:57 Ответить
А взагалі то є закони про воєнний стан? Їх хто не будь бачив, чи читав? То при совєтах були такі закони. В Україні, мені здається таких немає.
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14.05.2024 09:53 Ответить
На розмінування!
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13.05.2024 20:45 Ответить
а скільки їх ще зачаїлось...
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13.05.2024 20:49 Ответить
Та дохріна.Всі ці відставники-кацапорилі майже, за деякими винятками, які залишились після розвалу совдепії є потенційними колаборантами.Це наслідки роботи Кравчука і його комуняк: дали громадянство України всім мешканцям в 90-х.
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13.05.2024 22:13 Ответить
судячі з фото, вистачає і тих, хто горбачова не пам'ятає.
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13.05.2024 23:14 Ответить
Потенційно "73%", різного ступеня дуркуватості ...
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13.05.2024 23:14 Ответить
Напевно якийсь родич комуняки Мартинюка.
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13.05.2024 20:52 Ответить
Сам з Волині, а шось там за Закарпаття булькав. Дурнуватих вистачає.
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13.05.2024 20:53 Ответить
На Волині найбільше споруд мпц фсб і що з цим робити?
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13.05.2024 21:36 Ответить
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13.05.2024 23:16 Ответить
И только рашист остаётся рашистом, вне зависимости от места рождения и текущего проживания ...
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13.05.2024 23:26 Ответить
І лише рашист залишається рашистом, незалежно від місця народження та поточного проживання ...
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13.05.2024 23:41 Ответить
And only a Rashist remains a Rashist, regardless of place of birth and current residence ...
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13.05.2024 23:43 Ответить
Et seul un Rashist reste un Rashist, quels que soient son lieu de naissance et sa résidence actuelle ...
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13.05.2024 23:48 Ответить
Und nur ein Rashist ****** ein Rashist, unabhängig von Geburtsort und aktuellem Wohnort ...
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13.05.2024 23:54 Ответить
Шизофренію потрібно лікувати.
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13.05.2024 20:57 Ответить
Кілком у сраку! Інше лікування не допоможе!

«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…

(С Гайдамака "Поклик" 2014)
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13.05.2024 21:15 Ответить
Мешканці прилеглих сіл біля Ірпеня після деокупації показували місцевих жителів, що допомагали окупантам грабувати будинки а мусора лише розводили руками, а тут за якісь дописи на фейсбук ...
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13.05.2024 21:34 Ответить
 
 