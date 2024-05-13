Обвинял в войне НАТО и утверждал, что Закарпатье – не Украина: СБУ разоблачила пропагандиста с Волыни
Житель Нововолынска размещал в социальной сети Facebook сообщения с враждебными нарративами. Волынянина разоблачили сотрудники СБУ.
Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в соцсети волонянин систематически оправдывал арессию РФ в отношении Украины. Кроме этого, мужчина в своих сообщениях заявлял, что Закарпатье не является частью Украины, его надо отделить от нашего государства, а закарпатских мужчин вернуть с фронта домой.
Также волынянин обвинял в войне не Россию, а страны Европы и НАТО. Кроме этого, он утверждал, что украинский народ является антисемитским.
Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ) и в оправдании российской агрессии (ч. 2 ст. 436-2 УКУ).
В случае доказательства вины мужчины в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что на Киевщине сотрудники СБУ задержали "блогеров", которые снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании украинских военных.
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зраджувати свою краіну 🤬
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
(С Гайдамака "Поклик" 2014)