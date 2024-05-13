Обвинял в войне НАТО и утверждал, что Закарпатье – не Украина: СБУ разоблачила пропагандиста с Волыни

Житель Нововолынска размещал в социальной сети Facebook сообщения с враждебными нарративами. Волынянина разоблачили сотрудники СБУ.

Об этом сообщает Управление СБУ в Волынской области в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в соцсети волонянин систематически оправдывал арессию РФ в отношении Украины. Кроме этого, мужчина в своих сообщениях заявлял, что Закарпатье не является частью Украины, его надо отделить от нашего государства, а закарпатских мужчин вернуть с фронта домой.

Также волынянин обвинял в войне не Россию, а страны Европы и НАТО. Кроме этого, он утверждал, что украинский народ является антисемитским.

Мужчине сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УКУ) и в оправдании российской агрессии (ч. 2 ст. 436-2 УКУ).

В случае доказательства вины мужчины в суде, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.

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Ранее сообщалось, что на Киевщине сотрудники СБУ задержали "блогеров", которые снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании украинских военных.