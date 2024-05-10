Снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании военных: СБУ задержала ряд "блогеров". ФОТОрепортаж

На Киевщине задержали блогеров, работавших на срыв мобилизации в Украине, а также "сливавших" данные о базировании ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, пятеро блогеров снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в частности, представителей военкоматов.

Этот "контент" впоследствии распространяли российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности для международной аудитории. Также злоумышленники распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских военных.

Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дронных ударов по местам пребывания Сил обороны.

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"Задержан киевлянин, который ездил на собственном авто и делал стримы в ютубе вблизи мест пребывания военнослужащих ВСУ в столице. Во время онлайн-трансляций блогер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях.

Еще одним злоумышленником оказался водитель столичного такси, который администрировал целую сеть анонимных Телеграм-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов. С помощью сети он "разгонял" кремлевские нарративы относительно мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении должностных лиц военкоматов", - говорится в сообщении.

Третий - житель Киева, призывавший в соцсетях к срыву мобилизации путем силового сопротивления представителям ТЦК.

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Также СБУ задержала еще двух злоумышленников из Киевской области, "сливавших" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов координировали с территории РФ.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов в Киеве, а также в Бучанском, Белоцерковском и Фастовском районах области. У них обнаружены мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

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