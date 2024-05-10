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Снимали провокационные стримы о ВСУ и передавали РФ информацию о базировании военных: СБУ задержала ряд "блогеров". ФОТОрепортаж

На Киевщине задержали блогеров, работавших на срыв мобилизации в Украине, а также "сливавших" данные о базировании ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, пятеро блогеров снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в частности, представителей военкоматов.

Этот "контент" впоследствии распространяли российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности для международной аудитории. Также злоумышленники распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских военных.

Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дронных ударов по местам пребывания Сил обороны.

Также смотрите: Задержаны четыре пророссийских агитатора, которые восхваляли Путина и призвали восстановить СССР, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

"Задержан киевлянин, который ездил на собственном авто и делал стримы в ютубе вблизи мест пребывания военнослужащих ВСУ в столице. Во время онлайн-трансляций блогер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях.

Еще одним злоумышленником оказался водитель столичного такси, который администрировал целую сеть анонимных Телеграм-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов. С помощью сети он "разгонял" кремлевские нарративы относительно мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении должностных лиц военкоматов", - говорится в сообщении.

Третий - житель Киева, призывавший в соцсетях к срыву мобилизации путем силового сопротивления представителям ТЦК.

Также читайте: Номер "Квартал-95" о ТЦК: "Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Также СБУ задержала еще двух злоумышленников из Киевской области, "сливавших" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов координировали с территории РФ.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов в Киеве, а также в Бучанском, Белоцерковском и Фастовском районах области. У них обнаружены мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан рецидивист, шпионивший для разведки РФ за линиями обороны Харькова, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві
СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві
СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві

Автор: 

Киев (25518) Киевская область (4132) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+18
Нарешті цю шваль трохи почали ганять. Якщо правда...
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10.05.2024 12:25
+14
І що, знову є-блєти не показують?
То наhua це шапіто?
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10.05.2024 12:21
+14
Так може почати з кварталу,чи це щось інше.
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10.05.2024 12:22
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І що, знову є-блєти не показують?
То наhua це шапіто?
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10.05.2024 12:21 Ответить
мабуть тому не показують, що би ми не впізнали та не зрозуміли, що то НЕ ДУЖЕ проросійський блогер?
а всі його гріхи - критика Зе-Єрмака та Корупції?
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10.05.2024 12:42 Ответить
млядь,знову покидьки з бучі,місто так расхерачили,а тварі так і є
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10.05.2024 14:03 Ответить
Так може почати з кварталу,чи це щось інше.
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10.05.2024 12:22 Ответить
З фракції СН в Раді, з бУрьяни беЗумної, з колі катлети - там майже 100% таких же тільки з владними корочками і бронями.
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10.05.2024 13:12 Ответить
Тварюки!!!
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10.05.2024 12:23 Ответить
Нарешті цю шваль трохи почали ганять. Якщо правда...
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10.05.2024 12:25 Ответить
Ну п@дори ж нутуральні.
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10.05.2024 12:25 Ответить
А чому квартал із керівником не затримано?
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10.05.2024 12:33 Ответить
А що з тими горе "акторами", що під час війни по центральному телебаченню, в інтернеті розповсюдили висміювання військових, одягнувши військову форму? Як думаєте кацапи бачили ту чстину концерту і розповсюдили по Цапії? То йде на зміцнення оборони, чи на дискридитацію військових? Їх вже затримали, чи тих нізя, бо це херпідовці?
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10.05.2024 12:35 Ответить
Ну вот і врагі народа появились. Ну ТЦК - це також військовослужбовці.
ТЦК на вулиці - це також базування військових.
Влада скоро Північну Корею переплюне.
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10.05.2024 12:35 Ответить
В ТЦК мають працювати жінки та ветерани після поранень, а оті здоровенені держиморди мають захищати Батькуівщину!
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10.05.2024 12:39 Ответить
А что ветеран может заплатить за трудоустройство в ТЦК
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10.05.2024 12:49 Ответить
Корумповане падло потрібно судити з конфіскацією. Крапка.
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10.05.2024 13:00 Ответить
Це ти зі свого досвіду тут таку фуйню гониш?
Ті часи вже минули.
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10.05.2024 13:15 Ответить
Вже працюють.
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10.05.2024 13:13 Ответить
Типо, мечта ухылянта?
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10.05.2024 13:42 Ответить
Так там и служат после ранений, или то ты на фотках даешь показания?
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10.05.2024 14:02 Ответить
Ну ось вчора дружина стала свідком перевірки документів у чоловіків в Києві. Каже що тецекашники були таки дебелими дядьками, що і обурювало оточуючих, які ставляться до них як до ухилянтів.
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10.05.2024 14:09 Ответить
А как можно сказать какие у них ранения по внешнему виду ? Или окружающие прямо ВЛК за 2 секунды на глаз? Очень многие например контуженные, как это можно определить?
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10.05.2024 14:36 Ответить
задрали вже з тим ТЦК!!! Тобто хтось за вас повинен другий рік воювати, а ви будете сидіти на дивані і сваритися пальчіком на кацапів????? Захищати батьківщину, в тому числі і свої сім"ї повинен кожний!!!!
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10.05.2024 14:38 Ответить
Всі з цим згодні. Але кількість звільнених від мобілізації держслужбовців (пристосуванців) згідно законам які понаприймали "зелені" просто зашкалює.
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10.05.2024 14:43 Ответить
Скільки ? Яка у вас шкала ??
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10.05.2024 16:37 Ответить
ТЦК давно потрібно було надати право розстрілювати всіх хто чинить їм опір. бо йде війна і мають діяти закони воєнного часу, щоб ніякі ухилянти, дезертири та саботажники і не думали це робити, а швидко виконували накази.
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10.05.2024 16:09 Ответить
А тебе на фронт мають тягнути діти та жінки, чи що?
В ТЦК мають бути самі здорові і сильні чоловіки, щоб повиловлювати ту нечисть яка саботує мобілізацію.
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10.05.2024 16:12 Ответить
Всю історію людства ніхто не рвався воювати. Але ж воювали! Ми всі розуміємо що це необхідно робити щоб вижити. Чоловіки врешті самі приймають правильні рішення і йдуть захищати країну від агресорів. Не треба їх принижувати.
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10.05.2024 23:26 Ответить
Іди захищай батьківщину!!! Ато вже перебор з тим ТЦК. Сидять вдома на диванах, а хлопці другий рік без передишки повинні за них воювати!!!
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10.05.2024 14:40 Ответить
хлопці без передишки захищають ринок землі і корупцію в тилу.ІНХ.хлопці раби без права і свободи.
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10.05.2024 15:17 Ответить
Це ти підготовленим сотням тисяч мусорам кажи, більш ніж мільйону військових, що в тилу сидять, на фронті жодного разу не були, зате пхають поперед себе цивільних, які все життя платили і досі платять їм за свій захист
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11.05.2024 13:39 Ответить
Додік, ти чому втік і не відбиваєш атаки окупантів, чи ти ботяра кремлівська?
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10.05.2024 16:26 Ответить
Ого, як оперативно. 10 хвилин назад у новині пару рядків нижце запропонував ловити антимобілізаціоністів та адвокатів ухилянтів. Вже прочитали та зловили перших. Маю надію, половина ніків на сайті Цензор згодом зникне, бо або в тюрязі будуть, або з прикутими до рук лопатами окопи на передку копатимуть.
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10.05.2024 12:48 Ответить
От тебе на тих лопатах перемкнуло. Мабуть, сам копав, прикутий до лопати
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10.05.2024 14:11 Ответить
називайте цих блохерів по прізвищам та їх каналів назви давайте! Щоб країна знала своїх пля-"героїв".
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10.05.2024 13:00 Ответить
нарешті взялися за цю нечисть.
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10.05.2024 13:01 Ответить
Да и не говорите. На каазлабаде субчики такого кштибу сидят ниже травы, тише воды. А здесь раздухарились умняк из себя корчить. Я уже не говорю об отребье предателей-ватанов, которых нужно , где увидел, там и подвешивать за гогошары.
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10.05.2024 13:41 Ответить
А кто на меня вчера орал, что я "проквартальный", когда я писал что бредни про ТЦК это кацапское ИПСО? Где вы ботяры? Или то вы на фотках?
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10.05.2024 14:01 Ответить
Трошки нижче дивіться. Олександр САТ РЕМ. Його ще не піймали. Тому тут гадить.
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10.05.2024 15:42 Ответить
Такой мрази в сетях море!!!!!! Всякие "юристы", "адвокаты" и прочая шелупень!!!
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10.05.2024 14:16 Ответить
Перекладаю з езопово] мови СБУшників - ловлять тих, хто виступає проти кримінальної шапітолізації, оприлюднює злочини ТЦК - на тих будуть вішати кримінальні справи і оголошувати агэнтами Кремля .

Не тих ,хто здав Крим , не тих ,хто узурпував владу , не тих, хто перетворив ТЦК - в напівбандитські - кримінальні організації . А звичайних громадян , які просто в ауї від ,того муйні ,що твориться в країні ....
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10.05.2024 15:36 Ответить
ТЦК давно потрібно було надати право розстрілювати всіх хто чинить їм опір. бо йде війна і мають діяти закони воєнного часу, щоб ніякі ухилянти, дезертири та саботажники і не думали це робити, а швидко виконували накази.
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10.05.2024 16:07 Ответить
Тебе в першу чергу
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11.05.2024 13:43 Ответить
О набігло в коменти тилової зеленої ботошушери ...
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10.05.2024 15:37 Ответить
Давно потрібно було виловлювати тих злочинців в інтернеті і наказувати.
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10.05.2024 16:03 Ответить
Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой.
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10.05.2024 16:30 Ответить
 
 