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Знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування військових: СБУ затримала низку "блогерів". ФОТОрепортаж

На Київщині затримали блогерів, які працювали на зрив мобілізації в Україні, а також "зливали" дані про базування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, п'ятеро блогерів знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників військкоматів.

Цей "контент" згодом поширювали російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії. Також зловмисники поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських військових.

Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано рецидивіста, який шпигував для розвідки РФ за лініями оборони Харкова, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів", - йдеться в повідомленні.

Третій - житель Києва, який у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

Читайте також: Затримано чотирьох проросійських агітаторів, які вихваляли Путіна та закликали відновити СРСР, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також СБУ затримала ще двох зловмисників із Київщини, які "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районах області виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Читайте: На Кіровоградщині затримано інформатора РФ, який за допомогою вебкамери хотів скоригувати удари по залізничних ешелонах ЗСУ, - СБУ

СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві
СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві
СБУ затримала блогерів-пропагандистів у Києві

Автор: 

Київ (19463) Київська область (4022) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+18
Нарешті цю шваль трохи почали ганять. Якщо правда...
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10.05.2024 12:25
+14
І що, знову є-блєти не показують?
То наhua це шапіто?
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10.05.2024 12:21
+14
Так може почати з кварталу,чи це щось інше.
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10.05.2024 12:22
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І що, знову є-блєти не показують?
То наhua це шапіто?
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10.05.2024 12:21 Відповісти
мабуть тому не показують, що би ми не впізнали та не зрозуміли, що то НЕ ДУЖЕ проросійський блогер?
а всі його гріхи - критика Зе-Єрмака та Корупції?
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10.05.2024 12:42 Відповісти
млядь,знову покидьки з бучі,місто так расхерачили,а тварі так і є
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10.05.2024 14:03 Відповісти
Так може почати з кварталу,чи це щось інше.
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10.05.2024 12:22 Відповісти
З фракції СН в Раді, з бУрьяни беЗумної, з колі катлети - там майже 100% таких же тільки з владними корочками і бронями.
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10.05.2024 13:12 Відповісти
Тварюки!!!
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10.05.2024 12:23 Відповісти
Нарешті цю шваль трохи почали ганять. Якщо правда...
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10.05.2024 12:25 Відповісти
Ну п@дори ж нутуральні.
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10.05.2024 12:25 Відповісти
А чому квартал із керівником не затримано?
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10.05.2024 12:33 Відповісти
А що з тими горе "акторами", що під час війни по центральному телебаченню, в інтернеті розповсюдили висміювання військових, одягнувши військову форму? Як думаєте кацапи бачили ту чстину концерту і розповсюдили по Цапії? То йде на зміцнення оборони, чи на дискридитацію військових? Їх вже затримали, чи тих нізя, бо це херпідовці?
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10.05.2024 12:35 Відповісти
Ну вот і врагі народа появились. Ну ТЦК - це також військовослужбовці.
ТЦК на вулиці - це також базування військових.
Влада скоро Північну Корею переплюне.
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10.05.2024 12:35 Відповісти
В ТЦК мають працювати жінки та ветерани після поранень, а оті здоровенені держиморди мають захищати Батькуівщину!
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10.05.2024 12:39 Відповісти
А что ветеран может заплатить за трудоустройство в ТЦК
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10.05.2024 12:49 Відповісти
Корумповане падло потрібно судити з конфіскацією. Крапка.
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10.05.2024 13:00 Відповісти
Це ти зі свого досвіду тут таку фуйню гониш?
Ті часи вже минули.
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10.05.2024 13:15 Відповісти
Вже працюють.
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10.05.2024 13:13 Відповісти
Типо, мечта ухылянта?
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10.05.2024 13:42 Відповісти
Так там и служат после ранений, или то ты на фотках даешь показания?
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10.05.2024 14:02 Відповісти
Ну ось вчора дружина стала свідком перевірки документів у чоловіків в Києві. Каже що тецекашники були таки дебелими дядьками, що і обурювало оточуючих, які ставляться до них як до ухилянтів.
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10.05.2024 14:09 Відповісти
А как можно сказать какие у них ранения по внешнему виду ? Или окружающие прямо ВЛК за 2 секунды на глаз? Очень многие например контуженные, как это можно определить?
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10.05.2024 14:36 Відповісти
задрали вже з тим ТЦК!!! Тобто хтось за вас повинен другий рік воювати, а ви будете сидіти на дивані і сваритися пальчіком на кацапів????? Захищати батьківщину, в тому числі і свої сім"ї повинен кожний!!!!
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10.05.2024 14:38 Відповісти
Всі з цим згодні. Але кількість звільнених від мобілізації держслужбовців (пристосуванців) згідно законам які понаприймали "зелені" просто зашкалює.
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10.05.2024 14:43 Відповісти
Скільки ? Яка у вас шкала ??
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10.05.2024 16:37 Відповісти
ТЦК давно потрібно було надати право розстрілювати всіх хто чинить їм опір. бо йде війна і мають діяти закони воєнного часу, щоб ніякі ухилянти, дезертири та саботажники і не думали це робити, а швидко виконували накази.
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10.05.2024 16:09 Відповісти
А тебе на фронт мають тягнути діти та жінки, чи що?
В ТЦК мають бути самі здорові і сильні чоловіки, щоб повиловлювати ту нечисть яка саботує мобілізацію.
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10.05.2024 16:12 Відповісти
Всю історію людства ніхто не рвався воювати. Але ж воювали! Ми всі розуміємо що це необхідно робити щоб вижити. Чоловіки врешті самі приймають правильні рішення і йдуть захищати країну від агресорів. Не треба їх принижувати.
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10.05.2024 23:26 Відповісти
Іди захищай батьківщину!!! Ато вже перебор з тим ТЦК. Сидять вдома на диванах, а хлопці другий рік без передишки повинні за них воювати!!!
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10.05.2024 14:40 Відповісти
хлопці без передишки захищають ринок землі і корупцію в тилу.ІНХ.хлопці раби без права і свободи.
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10.05.2024 15:17 Відповісти
Це ти підготовленим сотням тисяч мусорам кажи, більш ніж мільйону військових, що в тилу сидять, на фронті жодного разу не були, зате пхають поперед себе цивільних, які все життя платили і досі платять їм за свій захист
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11.05.2024 13:39 Відповісти
Додік, ти чому втік і не відбиваєш атаки окупантів, чи ти ботяра кремлівська?
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10.05.2024 16:26 Відповісти
Ого, як оперативно. 10 хвилин назад у новині пару рядків нижце запропонував ловити антимобілізаціоністів та адвокатів ухилянтів. Вже прочитали та зловили перших. Маю надію, половина ніків на сайті Цензор згодом зникне, бо або в тюрязі будуть, або з прикутими до рук лопатами окопи на передку копатимуть.
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10.05.2024 12:48 Відповісти
От тебе на тих лопатах перемкнуло. Мабуть, сам копав, прикутий до лопати
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10.05.2024 14:11 Відповісти
називайте цих блохерів по прізвищам та їх каналів назви давайте! Щоб країна знала своїх пля-"героїв".
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10.05.2024 13:00 Відповісти
нарешті взялися за цю нечисть.
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10.05.2024 13:01 Відповісти
Да и не говорите. На каазлабаде субчики такого кштибу сидят ниже травы, тише воды. А здесь раздухарились умняк из себя корчить. Я уже не говорю об отребье предателей-ватанов, которых нужно , где увидел, там и подвешивать за гогошары.
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10.05.2024 13:41 Відповісти
А кто на меня вчера орал, что я "проквартальный", когда я писал что бредни про ТЦК это кацапское ИПСО? Где вы ботяры? Или то вы на фотках?
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10.05.2024 14:01 Відповісти
Трошки нижче дивіться. Олександр САТ РЕМ. Його ще не піймали. Тому тут гадить.
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10.05.2024 15:42 Відповісти
Такой мрази в сетях море!!!!!! Всякие "юристы", "адвокаты" и прочая шелупень!!!
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10.05.2024 14:16 Відповісти
Перекладаю з езопово] мови СБУшників - ловлять тих, хто виступає проти кримінальної шапітолізації, оприлюднює злочини ТЦК - на тих будуть вішати кримінальні справи і оголошувати агэнтами Кремля .

Не тих ,хто здав Крим , не тих ,хто узурпував владу , не тих, хто перетворив ТЦК - в напівбандитські - кримінальні організації . А звичайних громадян , які просто в ауї від ,того муйні ,що твориться в країні ....
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10.05.2024 15:36 Відповісти
ТЦК давно потрібно було надати право розстрілювати всіх хто чинить їм опір. бо йде війна і мають діяти закони воєнного часу, щоб ніякі ухилянти, дезертири та саботажники і не думали це робити, а швидко виконували накази.
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10.05.2024 16:07 Відповісти
Тебе в першу чергу
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11.05.2024 13:43 Відповісти
О набігло в коменти тилової зеленої ботошушери ...
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10.05.2024 15:37 Відповісти
Давно потрібно було виловлювати тих злочинців в інтернеті і наказувати.
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10.05.2024 16:03 Відповісти
Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой.
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10.05.2024 16:30 Відповісти
 
 