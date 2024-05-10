Знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування військових: СБУ затримала низку "блогерів". ФОТОрепортаж

На Київщині затримали блогерів, які працювали на зрив мобілізації в Україні, а також "зливали" дані про базування ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, п'ятеро блогерів знімали провокативні стріми, писали фейкові публікації про військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників військкоматів.

Цей "контент" згодом поширювали російські пропагандисти для підготовки постановочних сюжетів, зокрема для міжнародної аудиторії. Також зловмисники поширювали інформацію про місця дислокації та маршрути переміщення українських військових.

Ці координати агресор міг використати для здійснення прицільних ракетно-дронових ударів по місцях перебування Сил оборони.

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"Затримано киянина, який їздив на власному авто та робив стріми в ютубі поблизу місць перебування військовослужбовців ЗСУ у столиці. Під час онлайн-трансляцій блогер не тільки оприлюднював локації, але й поширював фейки про військових у своїх коментарях.

Ще одним зловмисником виявився водій столичного таксі, який адміністрував цілу мережу анонімних Телеграм-каналів, законспірованих під рекламні сервіси та продаж продуктів. За допомогою мережі він "розганяв" кремлівські наративи щодо мобілізації в Україні та поширював інформацію про місцезнаходження посадовців військкоматів", - йдеться в повідомленні.

Третій - житель Києва, який у соцмережах закликав до зриву мобілізації через силовий опір представникам ТЦК.

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Також СБУ затримала ще двох зловмисників із Київщини, які "зливали" місця дислокації українських захисників у спеціалізовані групи і чат-боти популярних месенджерів. Частину таких інтернет-ресурсів координували з території РФ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів у Києві, а також в Бучанському, Білоцерківському та Фастівському районах області виявлено мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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