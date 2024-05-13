Звинувачував у війні НАТО і стверджував, що Закарпаття - не Україна: СБУ викрила пропагандиста із Волині
Мешканець Нововолинська розміщував у соціальній мережі Facebook дописи з ворожими наративами. Волинянина викрили співробітники СБУ.
Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у соцмережі волонянин систематично виправдовував аресію РФ щодо України. Крім цього, чоловік у своїх дописах заявляв, що Закарпаття не є частиною України, його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.
Також волинянин звинувачував у війні не Росію, а країни Європи та НАТО. Крім цього, він стверджував, що український народ є антисемітським.
Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 ККУ) та у виправдовуванні російської агресії (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).
У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що на Київщині співробітники СБУ затримали "блогерів", які знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування українських військових.
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«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…
(С Гайдамака "Поклик" 2014)