Звинувачував у війні НАТО і стверджував, що Закарпаття - не Україна: СБУ викрила пропагандиста із Волині

Мешканець Нововолинська розміщував у соціальній мережі Facebook дописи з ворожими наративами. Волинянина викрили співробітники СБУ.

Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у соцмережі волонянин систематично виправдовував аресію РФ щодо України. Крім цього, чоловік у своїх дописах заявляв, що Закарпаття не є частиною України, його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.

Також волинянин звинувачував у війні не Росію, а країни Європи та НАТО. Крім цього, він стверджував, що український народ є антисемітським.

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 ККУ) та у виправдовуванні російської агресії (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

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Раніше повідомлялося, що на Київщині співробітники СБУ затримали "блогерів", які знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування українських військових.