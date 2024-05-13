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Новини
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Звинувачував у війні НАТО і стверджував, що Закарпаття - не Україна: СБУ викрила пропагандиста із Волині

СБУ викрила пропагандиста із Волині

Мешканець Нововолинська розміщував у соціальній мережі Facebook дописи з ворожими наративами. Волинянина викрили співробітники СБУ.

Про це повідомляє Управління СБУ у Волинській області у соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у соцмережі волонянин систематично виправдовував аресію РФ щодо України. Крім цього, чоловік у своїх дописах заявляв, що Закарпаття не є частиною України, його треба відділити від нашої держави, а закарпатських чоловіків повернути з фронту додому.

Також волинянин звинувачував у війні не Росію, а країни Європи та НАТО. Крім цього, він стверджував, що український народ є антисемітським.

Чоловікові повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 ККУ) та у виправдовуванні російської агресії (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

СБУ викрила пропагандиста із Волині

У разі доведення вини чоловіка у суді, йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років з конфіскацією майна.

Читайте також: Затримано агентів РФ, які планували теракти у Києві до 9 травня, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що на Київщині співробітники СБУ затримали "блогерів", які знімали провокативні стріми про ЗСУ та передавали РФ інформацію про базування українських військових.

Автор: 

пропаганда (2798) СБУ (12790) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+14
Які 3-5 років?! На палю підора!
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13.05.2024 20:41
+13
На гиляку зрадника і негайно , щоби іншим мразям не повадно було
зраджувати свою краіну 🤬
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13.05.2024 20:39
+6
а скільки їх ще зачаїлось...
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13.05.2024 20:49
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На гиляку зрадника і негайно , щоби іншим мразям не повадно було
зраджувати свою краіну 🤬
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13.05.2024 20:39 Відповісти
Є, обкатаний судами Миколаєва, для таких гнид, процес - йде на співпрацю з слідством, визнає провину - ну і отримує вихід під залог - десятки тисяч гривнов. І все.
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14.05.2024 03:21 Відповісти
Які 3-5 років?! На палю підора!
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13.05.2024 20:41 Відповісти
яке млядство ! що за "сурові" закони у воєнний час ? де цей бєздєльник-міністр малюска,у-у дормоїд !!!!!!!!
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13.05.2024 21:57 Відповісти
А взагалі то є закони про воєнний стан? Їх хто не будь бачив, чи читав? То при совєтах були такі закони. В Україні, мені здається таких немає.
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14.05.2024 09:53 Відповісти
На розмінування!
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13.05.2024 20:45 Відповісти
а скільки їх ще зачаїлось...
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13.05.2024 20:49 Відповісти
Та дохріна.Всі ці відставники-кацапорилі майже, за деякими винятками, які залишились після розвалу совдепії є потенційними колаборантами.Це наслідки роботи Кравчука і його комуняк: дали громадянство України всім мешканцям в 90-х.
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13.05.2024 22:13 Відповісти
судячі з фото, вистачає і тих, хто горбачова не пам'ятає.
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13.05.2024 23:14 Відповісти
Потенційно "73%", різного ступеня дуркуватості ...
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13.05.2024 23:14 Відповісти
Напевно якийсь родич комуняки Мартинюка.
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13.05.2024 20:52 Відповісти
Сам з Волині, а шось там за Закарпаття булькав. Дурнуватих вистачає.
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13.05.2024 20:53 Відповісти
На Волині найбільше споруд мпц фсб і що з цим робити?
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13.05.2024 21:36 Відповісти
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13.05.2024 23:16 Відповісти
И только рашист остаётся рашистом, вне зависимости от места рождения и текущего проживания ...
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13.05.2024 23:26 Відповісти
І лише рашист залишається рашистом, незалежно від місця народження та поточного проживання ...
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13.05.2024 23:41 Відповісти
And only a Rashist remains a Rashist, regardless of place of birth and current residence ...
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13.05.2024 23:43 Відповісти
Et seul un Rashist reste un Rashist, quels que soient son lieu de naissance et sa résidence actuelle ...
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13.05.2024 23:48 Відповісти
Und nur ein Rashist ****** ein Rashist, unabhängig von Geburtsort und aktuellem Wohnort ...
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13.05.2024 23:54 Відповісти
Шизофренію потрібно лікувати.
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13.05.2024 20:57 Відповісти
Кілком у сраку! Інше лікування не допоможе!

«Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…

(С Гайдамака "Поклик" 2014)
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13.05.2024 21:15 Відповісти
Мешканці прилеглих сіл біля Ірпеня після деокупації показували місцевих жителів, що допомагали окупантам грабувати будинки а мусора лише розводили руками, а тут за якісь дописи на фейсбук ...
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13.05.2024 21:34 Відповісти
 
 