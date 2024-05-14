Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
Президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта российского урана, ранее принятый Конгрессом США.
Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Байден подписал закон H.R. 1042 "О запрете импорта российского урана" в понедельник, 13 мая. Им предусмотрен запрет на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями.
Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.
США стремятся ликвидировать зависимость от РФ в области гражданской ядерной энергетики
По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, подписание этого закона является историческим. По его мнению, это укрепит энергетическую и экономическую безопасность США.
"Закон о запрете импорта российского урана демонстрирует влияние и инновации, которых мы можем достичь благодаря двухпартийному сотрудничеству. Мы благодарны Конгрессу за его постоянную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по развитию чистой экономики в Соединенных Штатах", - заявил Салливан.
Известно, что американские компании платили России около $1 млрд в год за обогащенный уран - основное топливо для коммерческих атомных реакторов. "Росатом" поставлял примерно 20% обогащенного урана, которые используются на 93 атомных реакторах в США.
Белый дом заявлял, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена этого запаса может быть проблемой и может увеличить стоимость обогащенного урана на целых 20%.
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У США є ВСІ ресурси але "законсервовані" для нащадків...
Якщо щось можна купувати за межами США - вонит ак і будуть робити.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
Он уточнил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». Предприятие, по словам Байдена, «движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны» обогащенного урана, которой хватит обеспечить энергией 100 тыс. домов.
Из статистики Управления энергетической информации США следовало, что в 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России. Больше доля была только у Казахстана и Канады - 25 и 27% соответственно.
от якби ще якось технічно дермаків-портнових-татарових в Україні нейтралізувати, бо в самих Українців зв'язані руки дивним воєнним станом зєлєнскага
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.
Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!