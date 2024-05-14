Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта российского урана, ранее принятый Конгрессом США.

Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Байден подписал закон H.R. 1042 "О запрете импорта российского урана" в понедельник, 13 мая. Им предусмотрен запрет на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.

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США стремятся ликвидировать зависимость от РФ в области гражданской ядерной энергетики

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, подписание этого закона является историческим. По его мнению, это укрепит энергетическую и экономическую безопасность США.

"Закон о запрете импорта российского урана демонстрирует влияние и инновации, которых мы можем достичь благодаря двухпартийному сотрудничеству. Мы благодарны Конгрессу за его постоянную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по развитию чистой экономики в Соединенных Штатах", - заявил Салливан.

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Известно, что американские компании платили России около $1 млрд в год за обогащенный уран - основное топливо для коммерческих атомных реакторов. "Росатом" поставлял примерно 20% обогащенного урана, которые используются на 93 атомных реакторах в США.

Белый дом заявлял, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена этого запаса может быть проблемой и может увеличить стоимость обогащенного урана на целых 20%.