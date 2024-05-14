РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5863 посетителя онлайн
Новости
1 668 10

Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден подписал законопроект о запрете импорта российского урана, ранее принятый Конгрессом США.

Об этом говорится на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Байден подписал закон H.R. 1042 "О запрете импорта российского урана" в понедельник, 13 мая. Им предусмотрен запрет на импорт необлученного, низкообогащенного урана, произведенного в России или российскими предприятиями.

Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат США поддержал закон о запрете импорта российского урана

США стремятся ликвидировать зависимость от РФ в области гражданской ядерной энергетики

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, подписание этого закона является историческим. По его мнению, это укрепит энергетическую и экономическую безопасность США.

"Закон о запрете импорта российского урана демонстрирует влияние и инновации, которых мы можем достичь благодаря двухпартийному сотрудничеству. Мы благодарны Конгрессу за его постоянную поддержку гражданской ядерной энергетики как жизненно важной части наших усилий по развитию чистой экономики в Соединенных Штатах", - заявил Салливан.

Читайте также: Белый дом рассматривает запрет на импорт обогащенного урана из РФ, - Bloomberg

Известно, что американские компании платили России около $1 млрд в год за обогащенный уран - основное топливо для коммерческих атомных реакторов. "Росатом" поставлял примерно 20% обогащенного урана, которые используются на 93 атомных реакторах в США.

Белый дом заявлял, что зависимость от российских источников урана "создает риск для экономики США". В то же время замена этого запаса может быть проблемой и может увеличить стоимость обогащенного урана на целых 20%.

Автор: 

Байден Джо (2785) россия (95420) США (26513) уран (84)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Французька газета Le Monde пише, що військова хунта, яка перебуває при владі в Нігері, веде з Ісламською республікою Іран переговори про постачання 300 тонн "жовтого пирога" - оксиду урану, що служить сировиною для виробництва ядерної зброї.
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.

Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!
показать весь комментарий
14.05.2024 12:37
+1
Затарились?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:32
+1
Україна є пьятою по запасах уранію у світі.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
показать весь комментарий
14.05.2024 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Затарились?
показать весь комментарий
14.05.2024 11:32 Ответить
В них в запасі ще 90 днів...в турборежимі встигнуть...
показать весь комментарий
14.05.2024 11:46 Ответить
Будь спокійний - США прогнозують розвиток США на ТИСЯЧОЛІТТЯ вперед.
У США є ВСІ ресурси але "законсервовані" для нащадків...
Якщо щось можна купувати за межами США - вонит ак і будуть робити.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:33 Ответить
Україна є пьятою по запасах уранію у світі.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
показать весь комментарий
14.05.2024 11:45 Ответить
Ну так всі ці запаси оформлені на фірми кацапів, чи слуг кацапів.
показать весь комментарий
14.05.2024 11:51 Ответить
Думаєте, наші слуги не хотіли б мільярди на урані рубати?
показать весь комментарий
14.05.2024 12:27 Ответить
«Сегодня я могу объявить о том, что завод на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов (более 90 кг.) этого мощного обогащенного урана», - сказал президент США.

Он уточнил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». Предприятие, по словам Байдена, «движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны» обогащенного урана, которой хватит обеспечить энергией 100 тыс. домов.
Из статистики Управления энергетической информации США следовало, что в 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России. Больше доля была только у Казахстана и Канады - 25 и 27% соответственно.
показать весь комментарий
14.05.2024 12:09 Ответить
Зайде під виглядом казахстанського...і не здивуюсь що під виглядом Українського при зешоблі
показать весь комментарий
14.05.2024 12:10 Ответить
..це - сильний хід, з наслідками..
от якби ще якось технічно дермаків-портнових-татарових в Україні нейтралізувати, бо в самих Українців зв'язані руки дивним воєнним станом зєлєнскага
показать весь комментарий
14.05.2024 12:28 Ответить
Французька газета Le Monde пише, що військова хунта, яка перебуває при владі в Нігері, веде з Ісламською республікою Іран переговори про постачання 300 тонн "жовтого пирога" - оксиду урану, що служить сировиною для виробництва ядерної зброї.
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.

Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!
показать весь комментарий
14.05.2024 12:37 Ответить
 
 