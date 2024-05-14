Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану, раніше ухвалений Конгресом США.
Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Байден підписав закон H.R. 1042 "Про заборону імпорту російського урану" у понеділок, 13 травня. Ним передбачена заборона на імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російськими підприємствами.
Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання.
США прагнуть ліквідувати залежність від РФ в галузі цивільної ядерної енергетики
За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, підписання цього закону є історичним. На його думку, це зміцнить енергетичну та економічну безпеку США.
"Закон про заборону імпорту російського урану демонструє вплив та інновації, яких ми можемо досягти завдяки двопартійній співпраці. Ми вдячні Конгресу за його постійну підтримку цивільної ядерної енергетики як життєво важливої частини наших зусиль з розбудови чистої економіки в Сполучених Штатах", - заявив Салліван.
Відомо, що американські компанії платили Росії приблизно $1 млрд на рік за збагачений уран – основне паливо для комерційних атомних реакторів. "Росатом" постачав приблизно 20% збагаченого урану, які використовуються на 93 атомних реакторах у США.
Білий дім заявляв, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас заміна цього запасу може бути проблемою і може збільшити вартість збагаченого урану на цілих 20%.
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У США є ВСІ ресурси але "законсервовані" для нащадків...
Якщо щось можна купувати за межами США - вонит ак і будуть робити.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
Он уточнил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». Предприятие, по словам Байдена, «движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны» обогащенного урана, которой хватит обеспечить энергией 100 тыс. домов.
Из статистики Управления энергетической информации США следовало, что в 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России. Больше доля была только у Казахстана и Канады - 25 и 27% соответственно.
от якби ще якось технічно дермаків-портнових-татарових в Україні нейтралізувати, бо в самих Українців зв'язані руки дивним воєнним станом зєлєнскага
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.
Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!