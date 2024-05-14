Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану, раніше ухвалений Конгресом США.

Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Байден підписав закон H.R. 1042 "Про заборону імпорту російського урану" у понеділок, 13 травня. Ним передбачена заборона на імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російськими підприємствами.

Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США підтримав закон про заборону імпорту російського урану

США прагнуть ліквідувати залежність від РФ в галузі цивільної ядерної енергетики

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, підписання цього закону є історичним. На його думку, це зміцнить енергетичну та економічну безпеку США.

"Закон про заборону імпорту російського урану демонструє вплив та інновації, яких ми можемо досягти завдяки двопартійній співпраці. Ми вдячні Конгресу за його постійну підтримку цивільної ядерної енергетики як життєво важливої частини наших зусиль з розбудови чистої економіки в Сполучених Штатах", - заявив Салліван.

Читайте також: Білий дім розглядає заборону на імпорт збагаченого урану з РФ, - Bloomberg

Відомо, що американські компанії платили Росії приблизно $1 млрд на рік за збагачений уран – основне паливо для комерційних атомних реакторів. "Росатом" постачав приблизно 20% збагаченого урану, які використовуються на 93 атомних реакторах у США.

Білий дім заявляв, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас заміна цього запасу може бути проблемою і може збільшити вартість збагаченого урану на цілих 20%.