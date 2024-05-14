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Байден підписав закон щодо заборони імпорту російського урану

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про заборону імпорту російського урану, раніше ухвалений Конгресом США.

Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Байден підписав закон H.R. 1042 "Про заборону імпорту російського урану" у понеділок, 13 травня. Ним передбачена заборона на імпорт неопроміненого, низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російськими підприємствами.

Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США підтримав закон про заборону імпорту російського урану

США прагнуть ліквідувати залежність від РФ в галузі цивільної ядерної енергетики

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, підписання цього закону є історичним. На його думку, це зміцнить енергетичну та економічну безпеку США.

"Закон про заборону імпорту російського урану демонструє вплив та інновації, яких ми можемо досягти завдяки двопартійній співпраці. Ми вдячні Конгресу за його постійну підтримку цивільної ядерної енергетики як життєво важливої частини наших зусиль з розбудови чистої економіки в Сполучених Штатах", - заявив Салліван.

Читайте також: Білий дім розглядає заборону на імпорт збагаченого урану з РФ, - Bloomberg

Відомо, що американські компанії платили Росії приблизно $1 млрд на рік за збагачений уран – основне паливо для комерційних атомних реакторів. "Росатом" постачав приблизно 20% збагаченого урану, які використовуються на 93 атомних реакторах у США.

Білий дім заявляв, що залежність від російських джерел урану "створює ризик для економіки США". Водночас заміна цього запасу може бути проблемою і може збільшити вартість збагаченого урану на цілих 20%.

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (65010) США (22643) уран (114)


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Топ коментарі
+2
Французька газета Le Monde пише, що військова хунта, яка перебуває при владі в Нігері, веде з Ісламською республікою Іран переговори про постачання 300 тонн "жовтого пирога" - оксиду урану, що служить сировиною для виробництва ядерної зброї.
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.

Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!
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14.05.2024 12:37
+1
Затарились?
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14.05.2024 11:32
+1
Україна є пьятою по запасах уранію у світі.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
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14.05.2024 11:45
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Затарились?
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14.05.2024 11:32 Відповісти
В них в запасі ще 90 днів...в турборежимі встигнуть...
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14.05.2024 11:46 Відповісти
Будь спокійний - США прогнозують розвиток США на ТИСЯЧОЛІТТЯ вперед.
У США є ВСІ ресурси але "законсервовані" для нащадків...
Якщо щось можна купувати за межами США - вонит ак і будуть робити.
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14.05.2024 12:33 Відповісти
Україна є пьятою по запасах уранію у світі.
Велком, янки!
Із збагачення уранію до 99% 😂👍
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14.05.2024 11:45 Відповісти
Ну так всі ці запаси оформлені на фірми кацапів, чи слуг кацапів.
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14.05.2024 11:51 Відповісти
Думаєте, наші слуги не хотіли б мільярди на урані рубати?
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14.05.2024 12:27 Відповісти
«Сегодня я могу объявить о том, что завод на юге штата Огайо уже произвел первые 200 фунтов (более 90 кг.) этого мощного обогащенного урана», - сказал президент США.

Он уточнил, что речь идет о топливе для атомных реакторов, «впервые произведенном в Америке». Предприятие, по словам Байдена, «движется к тому, чтобы до конца года произвести около тонны» обогащенного урана, которой хватит обеспечить энергией 100 тыс. домов.
Из статистики Управления энергетической информации США следовало, что в 2022 году атомные электростанции США импортировали около 12% своего урана из России. Больше доля была только у Казахстана и Канады - 25 и 27% соответственно.
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14.05.2024 12:09 Відповісти
Зайде під виглядом казахстанського...і не здивуюсь що під виглядом Українського при зешоблі
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14.05.2024 12:10 Відповісти
..це - сильний хід, з наслідками..
от якби ще якось технічно дермаків-портнових-татарових в Україні нейтралізувати, бо в самих Українців зв'язані руки дивним воєнним станом зєлєнскага
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14.05.2024 12:28 Відповісти
Французька газета Le Monde пише, що військова хунта, яка перебуває при владі в Нігері, веде з Ісламською республікою Іран переговори про постачання 300 тонн "жовтого пирога" - оксиду урану, що служить сировиною для виробництва ядерної зброї.
Le Monde отримав підтвердження від західних і нігерійських джерел.
Розробкою уранових родовищ у районі міста Арліт у Нігері займалася французька державна компанія Orano. Саме з цих родовищ надходить уран, необхідний Франції як для виробництва ядерної зброї, так і для атомної енергетики.

Щойно з Нігеру Байден вивів американські війська - росіяни зайняли американські бази, нігерівський уран став російським."
Черговий ганебний крок Байдена!
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14.05.2024 12:37 Відповісти
 
 