Оккупант в упор застрелил 46-летнего гражданского в Волчанской громаде: Известно об исчезновении еще одного мужчины
В Волчанской громаде российский военный убил гражданского жителя. Также известно о вероятном похищении еще одного местного.
Об этом сообщили в прокуратуре области, информирует Цензор.НЕТ.
В селе Старица Волчанской громады российский оккупант в упор застрелил местного 46-летнего мужчину.
"Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что сейчас в населенном пункте продолжаются боевые действия.
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Це все ІПСО, не було такого ніколи!
Розкажете їм про "бєспрєдєл ТЦК" і Конституцію з правами...
інакше можна залишитись в історії як суспільство що було з принципами
і ваше дике племʼя навіки вічні 👹
Чего сидеть, чего ждать, тут либо в ТРО, либо уезжать срочно... не на чем ехать? Хоть бы и пешком.
Бо ненавидіти ворога страшно
Чі про це тільки кацапськи боти та ідіоти волають???