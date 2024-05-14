Оккупант в упор застрелил 46-летнего гражданского в Волчанской громаде: Известно об исчезновении еще одного мужчины

В Волчанской громаде российский военный убил гражданского жителя. Также известно о вероятном похищении еще одного местного.

Об этом сообщили в прокуратуре области, информирует Цензор.НЕТ.

В селе Старица Волчанской громады российский оккупант в упор застрелил местного 46-летнего мужчину.

"Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что сейчас в населенном пункте продолжаются боевые действия.

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