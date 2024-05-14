Окупант впритул застрелив 46-річного цивільного у Вовчанській громаді: Відомо про зникнення ще одного чоловіка

У Вовчанській громаді російський військових вбив цивільного жителя. Також відомо про ймовірне викрадення ще одного місцевого.

Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Стариця Вовчанської громади російський окупант впритул застрелив місцевого 46-річного чоловіка.

"Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що зараз у населеному пункті тривають бойові дії.

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