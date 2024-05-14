Окупант впритул застрелив 46-річного цивільного у Вовчанській громаді: Відомо про зникнення ще одного чоловіка
У Вовчанській громаді російський військових вбив цивільного жителя. Також відомо про ймовірне викрадення ще одного місцевого.
Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.
У селі Стариця Вовчанської громади російський окупант впритул застрелив місцевого 46-річного чоловіка.
"Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що зараз у населеному пункті тривають бойові дії.
Топ коментарі
+20 адвокат офіс
показати весь коментар14.05.2024 17:30
+18 Andrew Moon
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+13 Сергій Шешеня
показати весь коментар14.05.2024 17:37
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Це все ІПСО, не було такого ніколи!
Розкажете їм про "бєспрєдєл ТЦК" і Конституцію з правами...
інакше можна залишитись в історії як суспільство що було з принципами
і ваше дике племʼя навіки вічні 👹
Чего сидеть, чего ждать, тут либо в ТРО, либо уезжать срочно... не на чем ехать? Хоть бы и пешком.
Бо ненавидіти ворога страшно
Чі про це тільки кацапськи боти та ідіоти волають???