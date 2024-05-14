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Новини Війна
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Окупант впритул застрелив 46-річного цивільного у Вовчанській громаді: Відомо про зникнення ще одного чоловіка

Військовий РФ вбив чоловіка у Вовчанській громаді

У Вовчанській громаді російський військових вбив цивільного жителя. Також відомо про ймовірне викрадення ще одного місцевого.

Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Цензор.НЕТ.

У селі Стариця Вовчанської громади російський окупант впритул застрелив місцевого 46-річного чоловіка.

"Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що зараз у населеному пункті тривають бойові дії.

Читайте: Дві людини загинули внаслідок обстрілів окупантами Вовчанської громади на Харківщині

Автор: 

Харківщина (6054) воєнні злочини (1855) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+20
Цей окупант мав підірватися на міні
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14.05.2024 17:30
+18
Орки...
Розкажете їм про "бєспрєдєл ТЦК" і Конституцію з правами...
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14.05.2024 17:33
+13
Ты провокатор? Рашисты за 3 дня захватили 100 кв км. Или ты думаешь у всех есть авто, чтобы уехать? Или ты думаешь, из Бучи никто не хотел уехать??
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14.05.2024 17:37
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Показав шо нас жде - коли вони будуть сунутися далі
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14.05.2024 17:29 Відповісти
Цей окупант мав підірватися на міні
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14.05.2024 17:30 Відповісти
Так він і підірвався.
Це все ІПСО, не було такого ніколи!
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14.05.2024 17:34 Відповісти
Україна не застосовує протипіхотні міні...притримується сраної Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, через що у 2013-2021 роках біло утилізовано більше 5 млн протипіхотних мін.
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14.05.2024 17:46 Відповісти
Ваша правда. От мер Орська - то інша справа. Патріот, разом з усією родиною від повені постраждав.
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14.05.2024 17:35 Відповісти
Ну так і вам спочатку порядок в Омську навести, потім вже до чужої хати лізти.
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14.05.2024 17:40 Відповісти
Хіба ти не чув, Яценюк і Гройсман штат Флорида купили...
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14.05.2024 17:52 Відповісти
Регулярно Яценюка показують в Києві, а блаженні розказують про Маямі.
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14.05.2024 20:13 Відповісти
Орки...
Розкажете їм про "бєспрєдєл ТЦК" і Конституцію з правами...
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Подумай , ти розумний, чому ти написав повну маячню ,яка може привезти нас до неминучої поразки у цій війні.
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14.05.2024 17:38 Відповісти
Не ти тут розганяв що ...ТЦК вбиває, всі пливіть через Тису!...?
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14.05.2024 17:52 Відповісти
Я плавати не вмію і холоду не люблю, а то би поплив. Як тобі пояснити, якщо рашисти почнуть людей їсти, то нам теж можна буде?
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14.05.2024 18:04 Відповісти
В 1932 році їли своїх дітей, і нічого, вже забули, кажуть кацапи нам брати...
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14.05.2024 18:30 Відповісти
треба робити все, що є ефективним

інакше можна залишитись в історії як суспільство що було з принципами
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14.05.2024 18:36 Відповісти
Розкажи всім як тцк з мєнтами женуть алкоголіка на фронт
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14.05.2024 18:59 Відповісти
Там от села до ДКУ 5 километров полем. Чего ждали сидели то? Еще 10 числа можно было уехать. Ждуны? Ну получите, распишитесь.
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14.05.2024 17:34 Відповісти
Ты провокатор? Рашисты за 3 дня захватили 100 кв км. Или ты думаешь у всех есть авто, чтобы уехать? Или ты думаешь, из Бучи никто не хотел уехать??
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14.05.2024 17:37 Відповісти
46 років-це середній вік українського військовослужбовця. Поясніть,що він 10 років війни чекав.
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14.05.2024 17:44 Відповісти
а ви чого чекаєте?
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14.05.2024 17:54 Відповісти
Він не провокатор, а просто молодий егоїстичний ідіот. Не розуміє, що таке страра людина, або самотня, хвора і так далі, деякі просто живюсть в своїх реаліях відірвані від світу.
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14.05.2024 17:49 Відповісти
Там убили 46 летнего мужика. На момент попытки вторжения я лично находился километрах в 20 от того места южнее, но все прекрасно слышал. На следующий день я собрал вещи и уехал, и уж точно не стал бы ждать пока придут россияне. 46 летний мужик за день или два не мог уйти на 5 километров на юг чтобы эвакуироваться в Харьков. Понятное дело что когда люди 24.02 проснулись в оккупации - они уже в Харьков уехать не могли, оккупанты не пускали, люди выезжали через рашку. Но тут время было, и не понять что что то происходит - нужно быть полным идиотом.
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14.05.2024 21:03 Відповісти
Будьте ви прокляті , кремлівські фашисти ,
і ваше дике племʼя навіки вічні 👹
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14.05.2024 17:43 Відповісти
46 лет, не пенсионер, силы еще есть...
Чего сидеть, чего ждать, тут либо в ТРО, либо уезжать срочно... не на чем ехать? Хоть бы и пешком.
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14.05.2024 17:48 Відповісти
що таке ТРО?
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14.05.2024 17:56 Відповісти
Все сходится, кацапы про силы территориальной обороны не слышали.
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14.05.2024 19:32 Відповісти
ага, так, а ще вони по кацапськи пишуть.
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14.05.2024 19:45 Відповісти
Казали, що то волонтер, який допомагав із евакуацією...
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14.05.2024 18:11 Відповісти
Якщо так, то це зовсім все змінює. Ох бляха і журналюги.
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14.05.2024 18:14 Відповісти
Чому своєчасно було не виїхати ? Депутати давно своїх за кордон повивозили.
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14.05.2024 17:55 Відповісти
так, звісно, "самівинуваті".
Бо ненавидіти ворога страшно
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14.05.2024 18:39 Відповісти
Як би не корупція, цей окупант би там не був.
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14.05.2024 17:56 Відповісти
Интересно где сейчас волчаские полицаи,прокуроры,податкивцы,бакановцы,артисты и миськвладовцы,в эвакуации или принимают бой с врагом.
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14.05.2024 18:39 Відповісти
Ну еще у циркачей вроде как бронь, но я х.з., есть ли в Волочанске цирк или нет.
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14.05.2024 18:45 Відповісти
місцева влада потужно втікла.
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14.05.2024 19:00 Відповісти
Очередной не захотевший эвакуироваться поплатился за это. Чего сидел ? Такие и в Авдеевке были, а после захвата рассказывали на камеру кацапам как они их ждали и как страдали от украинской хунты
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14.05.2024 19:00 Відповісти
це волонтер був. на інших ресурсах писали.
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14.05.2024 19:01 Відповісти
Цікаво ва він теж любив поволати про проізвол ТЦК та неконстуційність мобілізації...вік начебто мобілізаційний....

Чі про це тільки кацапськи боти та ідіоти волають???
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14.05.2024 19:24 Відповісти
А чё ты не волаешь, но сидишь на жопе? Иди по заветам ТЦК на фронт, раз тебе объяснять ничего не нужно.
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14.05.2024 20:02 Відповісти
стули пельку гнида кацапська....
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14.05.2024 20:14 Відповісти
 
 