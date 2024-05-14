"Армия дронов" ликвидировала 289 единиц вражеской техники и 129 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Ударные подразделения, которые работают в составе "Армии дронов", с 8 по 12 мая ликвидировали 129 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Среди уничтоженной российской техники:

40 бронированных машин

133 грузовика

20 танков

18 САУ

51 пушка

1 ППО

16 единиц радиотехнического оборудования

6 РСЗО

Кроме того, было ликвидировано 129 российских оккупантов и 154 опорных пункта врага.

"И это только те результаты, где есть подтверждение с видео. Работают ударные подразделения БпЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны, - именно они должны получать больше беспилотников", - подчеркнул Федоров.

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