РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5021 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 003 6

"Армия дронов" ликвидировала 289 единиц вражеской техники и 129 оккупантов, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Армія дронів: звіт за тиждень

Ударные подразделения, которые работают в составе "Армии дронов", с 8 по 12 мая ликвидировали 129 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Среди уничтоженной российской техники:

  • 40 бронированных машин
  • 133 грузовика
  • 20 танков
  • 18 САУ
  • 51 пушка
  • 1 ППО
  • 16 единиц радиотехнического оборудования
  • 6 РСЗО

Результати "Армії дронів" зв тиждень з 8 по 12 травня

Кроме того, было ликвидировано 129 российских оккупантов и 154 опорных пункта врага.

"И это только те результаты, где есть подтверждение с видео. Работают ударные подразделения БпЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны, - именно они должны получать больше беспилотников", - подчеркнул Федоров.

Читайте также: Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии и дронами-камикадзе: погиб мужчина, повреждены дома, инфраструктурный объект, общежитие и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

ликвидация (3511) Федоров Михаил (505) Армия дронов (43)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а скільки, саме на харківщині?
показать весь комментарий
14.05.2024 19:43 Ответить
Краще питання - до чого тут Федоров.
показать весь комментарий
14.05.2024 19:45 Ответить
Він збирає статистику і просто так ляпає язиком.
показать весь комментарий
14.05.2024 20:48 Ответить
Знову вилізло..
показать весь комментарий
14.05.2024 21:02 Ответить
Армія яких дронів, тих що закуплені за донати людей?
показать весь комментарий
14.05.2024 22:03 Ответить
Це ті дрони з обіцяного мільйона?((
показать весь комментарий
14.05.2024 22:14 Ответить
 
 