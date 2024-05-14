"Армія дронів" ліквідувала 289 одиниць ворожої техніки та 129 окупантів, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Ударні підрозділи, які працюють в складі "Армії дронів", з 8 по 12 травня ліквідували 129 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Серед знищеної російської техніки:

40 броньованих машин

133 вантажівки

20 танків

18 САУ

51 гармата

1 ППО

16 одиниць радіотехнічного обладнання

6 РСЗВ

Крім того було ліквідовано 129 російських окупантів та 154 опорні пункти ворога.

"І це тільки ті результати, де є підтвердження з відео. Працюють ударні підрозділи БпЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, — саме вони мають отримувати більше безпілотників.", - наголосив Федоров.

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