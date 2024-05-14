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"Армія дронів" ліквідувала 289 одиниць ворожої техніки та 129 окупантів, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Армія дронів: звіт за тиждень

Ударні підрозділи, які працюють в складі "Армії дронів", з 8 по 12 травня ліквідували 129 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Серед знищеної російської техніки:

  • 40 броньованих машин
  • 133 вантажівки 
  • 20 танків
  • 18 САУ
  • 51 гармата
  • 1 ППО
  • 16 одиниць радіотехнічного обладнання
  • 6 РСЗВ

Результати "Армії дронів" зв тиждень з 8 по 12 травня

Крім того було ліквідовано 129 російських окупантів та 154 опорні пункти ворога.

"І це тільки ті результати, де є підтвердження з відео. Працюють ударні підрозділи БпЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, — саме вони мають отримувати більше безпілотників.", - наголосив Федоров.

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Автор: 

ліквідація (3899) Федоров Михайло (876) Армія дронів (65)


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а скільки, саме на харківщині?
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14.05.2024 19:43 Відповісти
Краще питання - до чого тут Федоров.
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14.05.2024 19:45 Відповісти
Він збирає статистику і просто так ляпає язиком.
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14.05.2024 20:48 Відповісти
Знову вилізло..
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14.05.2024 21:02 Відповісти
Армія яких дронів, тих що закуплені за донати людей?
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14.05.2024 22:03 Відповісти
Це ті дрони з обіцяного мільйона?((
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14.05.2024 22:14 Відповісти
 
 