"Армія дронів" ліквідувала 289 одиниць ворожої техніки та 129 окупантів, - Федоров. ІНФОГРАФІКА
Ударні підрозділи, які працюють в складі "Армії дронів", з 8 по 12 травня ліквідували 129 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал віцепрем'єра з інновацій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Серед знищеної російської техніки:
- 40 броньованих машин
- 133 вантажівки
- 20 танків
- 18 САУ
- 51 гармата
- 1 ППО
- 16 одиниць радіотехнічного обладнання
- 6 РСЗВ
Крім того було ліквідовано 129 російських окупантів та 154 опорні пункти ворога.
"І це тільки ті результати, де є підтвердження з відео. Працюють ударні підрозділи БпЛА. А ми продовжуємо збирати статистику та аналізувати дані. Так бачимо, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, — саме вони мають отримувати більше безпілотників.", - наголосив Федоров.
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