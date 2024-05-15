Общие боевые потери РФ с начала войны - около 486 940 человек (+1510 за сутки), 7510 танков, 12 538 артсистем, 14 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 486 940 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 486 940 (+1510) человек,
- танков - 7510 (+14) единиц,
- боевых бронированных машин - 14 508 (+48) единиц,
- артиллерийских систем - 12 538 (+23) единиц,
- РСЗО - 1070 (+0) единиц,
- средств ППО - 798 (+0) единиц,
- самолетов - 351 (+0) единица,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 015 (+30) единиц,
- крылатых ракет - 2199 (+2) единиц,
- кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 955 (+48) единиц,
- специальной техники - 2061 (+7) единица.
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+23 Анатолий Воробей #585495
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На землі Вкраїнській,
Бо не треба було лізти,
Пітари рашистські.
Як казав Кобзар Шевченко:
" І лани і кручі,
Стануть вам поперед горла,
Москалі ї....бучі".
Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!!
берегите себя хлопцы
Йде третій рік і всім *****. Всі дуже раді білим Калінам, пельменям і просто чєлавєчєскаму Пасіба!
скоро буде за 130 фублей 1 юань
дойде черга і до 1 300 але юань давать не будуть - тільки по писку
140! одиниць техніки та 1510! чумардосів.
Арта 23, броня 62!, логістика48.
Сукупна броня перевалила за 22 000!, БПЛА за 10 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 486 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
Проте 17 100 чумардосів за два тижні (все літо 22-го 17 650) взагалі щось неймовірне, три дні поспіль і травень очолює трійку лідерів по добовим втратам 1 740/1 400/1 510.
Все по плану, сцарь вже особисто натяка на перемовини ...лалала ла..
Призначили економіста, який ні дня не командував військовими і не працював з ВПК головним над військовими - нє-нє-нє, це не тому що там гроші п*здять так, що навіть в кінченій і наскрізь корупційній засрашці у всіх вуха загортаються, це мабуть тому що він внук Суворова і ідеально буде керувати генштабом засрашки і особисто очолить військові атаки України!
Це в Україні - Генштаб суто військові, які напряму підкоряються ***********, а МО - суто цивільні, які в основному їжу та оснащення купляють, але до управління військовими взагалі ніякого відношення не мають.
В засрашці - міністр оборони є прямим начальником голови генштабу. А міноборони реально приймає участь в управлінні армією.