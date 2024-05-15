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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 486 940 осіб (+1510 за добу), 7510 танків, 12 538 артсистем, 14 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 486 940 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,
  • танків ‒ 7510 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
  • артилерійських систем – 12538 (+23) од,
  • РСЗВ – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни розгортають додаткові морги на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Знищення окупантів за 14 травня

Автор: 

армія рф (17143) Генштаб ЗС (6470) ліквідація (3843) знищення (7114)


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Топ коментарі
+23
Дохнуть сруські тридараси,
На землі Вкраїнській,
Бо не треба було лізти,
Пітари рашистські.
Як казав Кобзар Шевченко:
" І лани і кручі,
Стануть вам поперед горла,
Москалі ї....бучі".
Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!!
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15.05.2024 07:48
+19
Минув 3734 день москальсько-української війни.
140! одиниць техніки та 1510! чумардосів.
Арта 23, броня 62!, логістика48.
Сукупна броня перевалила за 22 000!, БПЛА за 10 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 486 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
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15.05.2024 08:52
+16
У мене дуже хороша пам'ять. Ще до повномасштабки товарісч Олександр Невзорофф казав: єслі расія нападьот і пайдьот назат на расіюшку па адной тисячє грабов в дєнь с краснащьокімі мальчіками, то расійскіє мамаши і жони взбунтуюцца і вайна на етам закончіцца....

Йде третій рік і всім *****. Всі дуже раді білим Калінам, пельменям і просто чєлавєчєскаму Пасіба!
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15.05.2024 08:34
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Дохнуть сруські тридараси,
На землі Вкраїнській,
Бо не треба було лізти,
Пітари рашистські.
Як казав Кобзар Шевченко:
" І лани і кручі,
Стануть вам поперед горла,
Москалі ї....бучі".
Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!!
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15.05.2024 07:48 Відповісти
молодцы, гарный урожай,
берегите себя хлопцы
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15.05.2024 07:55 Відповісти
У лемінгів обострєніє - бойові позиви...
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15.05.2024 07:58 Відповісти
лемінги взагалі то не плигали самі. їх підштовхувала знімальна група
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15.05.2024 08:25 Відповісти
Пішла тенденція 1500+ кацапських ішаків щоденно.Видно що є снаряди,і ішаки ватяні лізуть активно
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15.05.2024 08:27 Відповісти
У мене дуже хороша пам'ять. Ще до повномасштабки товарісч Олександр Невзорофф казав: єслі расія нападьот і пайдьот назат на расіюшку па адной тисячє грабов в дєнь с краснащьокімі мальчіками, то расійскіє мамаши і жони взбунтуюцца і вайна на етам закончіцца....

Йде третій рік і всім *****. Всі дуже раді білим Калінам, пельменям і просто чєлавєчєскаму Пасіба!
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15.05.2024 08:34 Відповісти
Мамаші і інші самки збунтуюцца тільки коли не виплачуватимуть гробові з мальчікаф!
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15.05.2024 11:14 Відповісти
настільки все це незначуще, що хайло призначив міністром оборони кондового економіста. Бо бабла, як виявилось, щось не "завались". І треба дуже ретельно рахувати вже з самого верху, бо нахєрбуліна та інші ледь-ледь втримують економіку... Бо друкувати гробові на сотні тисяч осіб і все це витрачати на китайський ширпотреб безперервно, роками - це ж ніби саме те, що підтримує засрашинський впк? Чи я помиляюсь?
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15.05.2024 14:19 Відповісти
На разі за за майже 13 фублей дають 1 юнань
скоро буде за 130 фублей 1 юань
дойде черга і до 1 300 але юань давать не будуть - тільки по писку
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15.05.2024 15:06 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 08:35 Відповісти
Минув 3734 день москальсько-української війни.
140! одиниць техніки та 1510! чумардосів.
Арта 23, броня 62!, логістика48.
Сукупна броня перевалила за 22 000!, БПЛА за 10 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 486 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
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15.05.2024 08:52 Відповісти
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15.05.2024 08:56 Відповісти
Ліпецьк, сорокове місто на кацапії по кількості рил, станом на 21 рік нараховувалось 496 тис на разі 485 тис, так що мінус 11 000, але це не принципово, такими темпами завтра буде Пенза (вобще пічалька - мінус 13000 рил за два роки)
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15.05.2024 09:57 Відповісти
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15.05.2024 09:02 Відповісти
Темпи утилізації "мальчікофф" вражають.
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15.05.2024 09:04 Відповісти
1510 москалів вбили москалів вбили москалів
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15.05.2024 09:20 Відповісти
10 тис БПЛА, важко уявити таку кількість літаючого смертоносного лайна.
Проте 17 100 чумардосів за два тижні (все літо 22-го 17 650) взагалі щось неймовірне, три дні поспіль і травень очолює трійку лідерів по добовим втратам 1 740/1 400/1 510.
Все по плану, сцарь вже особисто натяка на перемовини ...лалала ла..
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15.05.2024 09:46 Відповісти
Все настільки по плану, що ***** вимушений призначити кондового економіста замість якого-ніякого вояки в крісло міністра оборони (а в засрашці генштаб підкоряється міністру оборони, а не *********** напряму). Бо бабла настільки багато, а санкції настільки цілющі, що гроші рахувати та "ефективність впк" вже треба навіть на найвищому рівні...
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15.05.2024 14:14 Відповісти
цей економіст є помічником **********,він займався ВПК і фінансовою системою,яка досі в росії існує попри санкції.Тому я б не радів такій заміні
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16.05.2024 12:23 Відповісти
Побудовою системи "забезпечення впк та обходу санкцій" займався не бєлоусов, а мантуров. Сам бєлоусов впк не займався. Тож призначили на мо його не для покращення військового управління, а для контролю за трильйонами (до третини бюджету засрашки), які за останні роки пішли "по борозді" через війну в Україні. Витрати для них колосальні, здобутки - примарні. От і призначили "правильну" людину контролювати гроші. Очевидно, це не військове посилення. А додатковий контроль над "неправильно воюючими армійцями". А значить - буде жучити занадто жирних крадіїв, що автоматично, сподіваємось, погіршить в засрашці ситуацію з забезпеченням військ. Бо покращіти можна тільки одним способом - ЩЕ більше грошей віддавати корупціонерам, контрабандистам та крадіям для побудови схем обходу санкцій (бо самі виробляти нове не в змозі в товарних кількостях). А БІЛЬШЕ грошей там тупо немає.
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16.05.2024 12:57 Відповісти
cподіваюся,що так буде
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16.05.2024 13:28 Відповісти
Знаєте, ви схожі на людину, яка коли бачить, що щось "крякає, літає, в воду пірнає, має плаский дзьоб, має лапи з перепонками" каже "та нє, не вірю, не може бути що це качка, це мабуть МИША, або ВАРАН, або ДІКОБРАЗ. Ну і що, що вони не крякають і не літають, але ж і щодо качки я не впевнений".

Призначили економіста, який ні дня не командував військовими і не працював з ВПК головним над військовими - нє-нє-нє, це не тому що там гроші п*здять так, що навіть в кінченій і наскрізь корупційній засрашці у всіх вуха загортаються, це мабуть тому що він внук Суворова і ідеально буде керувати генштабом засрашки і особисто очолить військові атаки України!
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16.05.2024 14:39 Відповісти
ви не плутайте міністерство оборони з генеральним штабом
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16.05.2024 16:53 Відповісти
Ви не плутайте українське МО та український генштаб з засрашинськими.

Це в Україні - Генштаб суто військові, які напряму підкоряються ***********, а МО - суто цивільні, які в основному їжу та оснащення купляють, але до управління військовими взагалі ніякого відношення не мають.

В засрашці - міністр оборони є прямим начальником голови генштабу. А міноборони реально приймає участь в управлінні армією.
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16.05.2024 18:22 Відповісти
алігатора, таки, виявляється, не збивали...
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15.05.2024 12:10 Відповісти
 
 