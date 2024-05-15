Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 486 940 осіб (+1510 за добу), 7510 танків, 12 538 артсистем, 14 508 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 486 940 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 486940 (+1510) осіб,
- танків ‒ 7510 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14508 (+48) од,
- артилерійських систем – 12538 (+23) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10015 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2199 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16955 (+48) од,
- спеціальна техніка ‒ 2061 (+7)
Топ коментарі
+23 Анатолий Воробей #585495
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На землі Вкраїнській,
Бо не треба було лізти,
Пітари рашистські.
Як казав Кобзар Шевченко:
" І лани і кручі,
Стануть вам поперед горла,
Москалі ї....бучі".
Слава Україні!!!! Слава ЗСУ!!!!
берегите себя хлопцы
Йде третій рік і всім *****. Всі дуже раді білим Калінам, пельменям і просто чєлавєчєскаму Пасіба!
скоро буде за 130 фублей 1 юань
дойде черга і до 1 300 але юань давать не будуть - тільки по писку
140! одиниць техніки та 1510! чумардосів.
Арта 23, броня 62!, логістика48.
Сукупна броня перевалила за 22 000!, БПЛА за 10 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 486 000!!! це більше, ніж таке місто як Ліпецьк, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 10 000!
Проте 17 100 чумардосів за два тижні (все літо 22-го 17 650) взагалі щось неймовірне, три дні поспіль і травень очолює трійку лідерів по добовим втратам 1 740/1 400/1 510.
Все по плану, сцарь вже особисто натяка на перемовини ...лалала ла..
Призначили економіста, який ні дня не командував військовими і не працював з ВПК головним над військовими - нє-нє-нє, це не тому що там гроші п*здять так, що навіть в кінченій і наскрізь корупційній засрашці у всіх вуха загортаються, це мабуть тому що він внук Суворова і ідеально буде керувати генштабом засрашки і особисто очолить військові атаки України!
Це в Україні - Генштаб суто військові, які напряму підкоряються ***********, а МО - суто цивільні, які в основному їжу та оснащення купляють, але до управління військовими взагалі ніякого відношення не мають.
В засрашці - міністр оборони є прямим начальником голови генштабу. А міноборони реально приймає участь в управлінні армією.