В ЕС предлагают санкции против всех финансовых учреждений, помогающих РФ, - Reuters
Франция и Нидерланды предлагают вводить санкции против всех финансовых учреждений в мире, помогающих российским военным оплачивать товары или технологии для производства оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Послы правительств ЕС обсудят это предложение в среду в рамках 14-го пакета санкций против России, который сейчас готовится ЕС.
Так, согласно предложению, любой стране-члену ЕС могут запретить вести бизнес с любым финансовым учреждением в мире, которое, по мнению ЕС, прямо или косвенно помогает российским военным получать запрещенные товары и технологии двойного назначения.
По данным издания, такой запрет может стать мощным стимулом для финансовых институтов на Ближнем Востоке, Турции или даже в Китае - не участвовать в сделках по поставке в Россию товаров двойного назначения, санкционированных ЕС, поскольку они могут потерять доступ к европейскому бизнесу и финансовым рынкам ЕС.
"Официальные лица ЕС заявили, что Европейская комиссия, скорее всего, будет координировать с США любые такие санкции против финансовых учреждений, что сделает инструмент еще более мощным", - говорится в материале.
Кто может выступить против
В то же время, пишет Reuters, Венгрия, имеющая теплые отношения с Москвой, несмотря на вторжение РФ в Украину, может выступить против этого предложения. И, возможно, Германия, которая стремится не поставить под угрозу тесные деловые связи с Китаем.
В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что есть признаки того, что Пекин поставляет в Россию компоненты, которые можно использовать для производства оружия.
ЕС ожидает, что 14-й пакет санкций, который требует единодушия между всеми 27 правительствами ЕС, будет готов в июне.
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