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Новини Санкції ЄС
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У ЄС пропонують санкції проти всіх фінансових установ, які допомагають РФ, - Reuters

У ЄС запропонували санкціїї проти банків, які допомагають Росії

Франція та Нідерланди пропонують запроваджувати санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським військовим оплачувати товари або технології для виробництва зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Посли урядів ЄС обговорять цю пропозицію в середу в рамках 14-го пакету санкцій проти Росії, який зараз готується ЄС.

Так, згідно із пропозицією, будь-якій країні-члену ЄС можуть заборонити вести бізнес із будь-якою фінансовою установою у світі, яка, на думку ЄС, прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.

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За даними видання, така заборона може стати потужним стимулом для фінансових інститутів на Близькому Сході, Туреччині чи навіть у Китаї не брати участь у угодах з постачання до Росії товарів подвійного призначення, санкціонованих ЄС, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.

"Офіційні особи ЄС заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які такі санкції проти фінансових установ із США, що зробить інструмент ще потужнішим", - йдеться в матеріалі.

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Хто може виступити проти

Водночас, пише Reuters, Угорщина, яка має теплі стосунки з Москвою, попри вторгнення РФ в Україну, може виступити проти цієї пропозиції, і, можливо, Німеччина, яка прагне не поставити під загрозу тісні ділові зв’язки з Китаєм.

Минулого місяця Європейська комісія заявила, що є ознаки того, що Пекін постачає до Росії компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї.

ЄС очікує, що 14-й пакет санкцій, який вимагає одностайності між усіма 27 урядами ЄС, буде готовий у червні.

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Автор: 

росія (64871) санкції (11750) Євросоюз (13306)


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Ще непогано було б плювати рузьгим у замовлену ними піцу та мазати дверні ручки гімном.
*******...
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15.05.2024 14:35 Відповісти
Якась тупувата методичка. Піськов писав?
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15.05.2024 14:54 Відповісти
Ваша опозиция - это кто? Навальный, Пригожин, Гиркин? Они ж на том свете уже все. Один, правда, ещё корячится на зоне, но это временною
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15.05.2024 14:57 Відповісти
Стаття ні про що .
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15.05.2024 15:39 Відповісти
 
 