РФ удерживает в тюрьмах почти 1700 гражданских украинцев, - Лубинец

По официальным данным в местах несвободы в России находится почти 1700 гражданских украинцев, из них почти 900 - подтверждено Международным комитетом Красного креста. В статусе без вести пропавших официально зафиксировано около 14000 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам заседания рабочей группы по вопросам защиты прав и свобод гражданских лиц.

В заседании приняли участие представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Офиса Генерального прокурора и других государственных органов и общественных организаций.

Представитель по правам человека в системе сектора безопасности и обороны Александр Кононенко описал блоки и подгруппы Рабочей группы и призвал ее членов к эффективному сотрудничеству.

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Как отметил Лубинец, по официальным данным, в местах несвободы РФ находятся почти 1700 гражданских лиц, из них почти 900 - подтверждено МККК. Однако, в статусе без вести пропавших официально зафиксировано около 14000 гражданских лиц.

Напомним, по данным Крымской правозащитной группы, 18 журналистов находятся в российском заключении по обвинению в терроризме и других вымышленных преступлениях.