УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10301 відвідувач онлайн
Новини
320 1

РФ утримує у в’язницях майже 1700 цивільних українців, - Лубінець

полонені,тюрма,катування,тортури

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста. У статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.

У засіданні взяли участь  представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Генерального прокурора та інших державних органів та громадських організацій.

Представник з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко описав блоки і підгрупи Робочої групи та закликав її членів до ефективної співпраці.

Також читайте: Зафіксовано 292 факти сексуального насильства з боку окупантів унаслідок збройного конфлікту, - Лубінець

Як зазначив Лубінець, за офіційними даними, в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, 18 журналістів перебувають в російському ув’язненні за звинувачення в тероризмі та інших вигаданих злочинах.

Автор: 

ув'язнення (113) росія (64895) Лубінець Дмитро (582)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до цього на цензорі бачив заяву того ж Лубінця про порядка 30 тисяч цивільних полонених в рфії
показати весь коментар
16.05.2024 08:00 Відповісти
 
 