РФ утримує у в’язницях майже 1700 цивільних українців, - Лубінець

За офіційними даними в місцях несвободи у Росії перебуває майже 1700 цивільних українців, з них майже 900 – підтверджено Міжнародним комітетом Червоного хреста. У статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за підсумками засідання робочої групи з питань захисту прав і свобод цивільних осіб.

У засіданні взяли участь представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Генерального прокурора та інших державних органів та громадських організацій.

Представник з прав людини в системі сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко описав блоки і підгрупи Робочої групи та закликав її членів до ефективної співпраці.

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Як зазначив Лубінець, за офіційними даними, в місцях несвободи РФ перебувають майже 1700 цивільних осіб, з них майже 900 – підтверджено МКЧХ. Однак, в статусі безвісти зниклих офіційно зафіксовано близько 14000 цивільних осіб.

Нагадаємо, за даними Кримської правозахисної групи, 18 журналістів перебувають в російському ув’язненні за звинувачення в тероризмі та інших вигаданих злочинах.