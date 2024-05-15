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Новости Война
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Кулеба и Блинкен обсудили шаги для ускорения поставок оружия на фронт

Зустріч Кулеби та Блінкена

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ускорение поставок оружия для украинских воинов на Харьковщине и других участках фронта.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Стороны подтвердили прочное украинско-американское стратегическое партнерство и его критическую роль в поддержании стабильности и долгосрочного мира в Европе.

Собеседники сосредоточились на попытках России развернуть войну и ее постоянном терроре против Харькова и области, а также атаках на линии фронта.

Также они обсудили ряд шагов для ускорения доставки военной помощи украинским военным, в том числе крайне необходимых систем ПВО Patriot.

"Мы должны сорвать наступательные планы России. Я особенно благодарен госсекретарю Блинкену за оглашение фонда оборонного предприятия в размере 2 миллиардов долларов США для поставки оружия, инвестирования в оборонно-промышленную базу Украины и финансирования закупок в других странах. Я ценю и разделяю четкое послание министра противникам свободного мира: никогда не делайте ставки против Соединенных Штатов; никогда не делайте против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также: Если бы Украина была такой коррумпированной, как говорят, партнеры не давали бы нам денег и не вели переговоры о вступлении в ЕС, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен (936)


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Та куди вже швидше і так всі схрони снарядами забиті
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15.05.2024 20:47 Ответить
Кулеба, геть розпоясався без єрмака…
Чи це, на останок, перед дембелєм…
Уряд, повинен бути, УРЯДОМ України без отого лайна, з Оманщини, «чаво ізволітє»…

15.‎05.‎2024 810 доба війни

44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Частина питання Блінкена до Шмигаля, щодо трафіку з України через територію Білорусі вантажів конкретизувалась. Мова йде про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення, які пізніше потрапили в РФ. По двом вже є кримінальні справи.

Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...

Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.

Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.

по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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15.05.2024 20:54 Ответить
Кулеба, ты хто? Как тебя к Блинкену допустили?!
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15.05.2024 21:27 Ответить
кулєба великий спец по зброї, рєзніков по яйцях , а зільонський по шашликах. Потужна бойова команда...
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15.05.2024 22:27 Ответить
 
 