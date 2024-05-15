Кулеба и Блинкен обсудили шаги для ускорения поставок оружия на фронт

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ускорение поставок оружия для украинских воинов на Харьковщине и других участках фронта.

Об этом Кулеба написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Стороны подтвердили прочное украинско-американское стратегическое партнерство и его критическую роль в поддержании стабильности и долгосрочного мира в Европе.

Собеседники сосредоточились на попытках России развернуть войну и ее постоянном терроре против Харькова и области, а также атаках на линии фронта.

Также они обсудили ряд шагов для ускорения доставки военной помощи украинским военным, в том числе крайне необходимых систем ПВО Patriot.

"Мы должны сорвать наступательные планы России. Я особенно благодарен госсекретарю Блинкену за оглашение фонда оборонного предприятия в размере 2 миллиардов долларов США для поставки оружия, инвестирования в оборонно-промышленную базу Украины и финансирования закупок в других странах. Я ценю и разделяю четкое послание министра противникам свободного мира: никогда не делайте ставки против Соединенных Штатов; никогда не делайте против Украины", - подчеркнул Кулеба.

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