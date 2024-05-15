Кулеба та Блінкен обговорили кроки для пришвидшення постачання зброї на фронт

Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили для пришвидшення постачання зброї для українських воїнів на Харківщині та інших ділянках фронту.

Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Сторони підтвердили міцне українсько-американське стратегічне партнерство та його критичну роль у підтриманні стабільності та довгострокового миру в Європі.

Співрозмовники зосередилися на спробах Росії розгорнути війну та її постійному терорі проти Харкова та області, а також атаках на лінії фронту.

Також вони обговорили низку кроків для пришвидшення доставки військової допомоги українським військовим, у тому числі вкрай необхідних систем ППО Patriot.

"Ми повинні зірвати наступальні плани Росії. Я особливо вдячний Держсекретарю Блінкену за оголошення фонду оборонного підприємства в розмірі 2 мільярдів доларів США для постачання зброї, інвестування в оборонно-промислову базу України та фінансування закупівель в інших країнах. Я ціную і поділяю чітке послання міністра супротивникам вільного світу: ніколи не робіть ставки проти Сполучених Штатів; ніколи не роби проти України", - наголосив Кулеба.

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