Кулеба та Блінкен обговорили кроки для пришвидшення постачання зброї на фронт
Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили для пришвидшення постачання зброї для українських воїнів на Харківщині та інших ділянках фронту.
Про це Кулеба написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Сторони підтвердили міцне українсько-американське стратегічне партнерство та його критичну роль у підтриманні стабільності та довгострокового миру в Європі.
Співрозмовники зосередилися на спробах Росії розгорнути війну та її постійному терорі проти Харкова та області, а також атаках на лінії фронту.
Також вони обговорили низку кроків для пришвидшення доставки військової допомоги українським військовим, у тому числі вкрай необхідних систем ППО Patriot.
"Ми повинні зірвати наступальні плани Росії. Я особливо вдячний Держсекретарю Блінкену за оголошення фонду оборонного підприємства в розмірі 2 мільярдів доларів США для постачання зброї, інвестування в оборонно-промислову базу України та фінансування закупівель в інших країнах. Я ціную і поділяю чітке послання міністра супротивникам вільного світу: ніколи не робіть ставки проти Сполучених Штатів; ніколи не роби проти України", - наголосив Кулеба.
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Чи це, на останок, перед дембелєм…
Уряд, повинен бути, УРЯДОМ України без отого лайна, з Оманщини, «чаво ізволітє»…
15.05.2024 810 доба війни
44 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Частина питання Блінкена до Шмигаля, щодо трафіку з України через територію Білорусі вантажів конкретизувалась. Мова йде про 12 підприємств України, які продавали в Білорусь товари подвійного призначення, які пізніше потрапили в РФ. По двом вже є кримінальні справи.
Якщо очільник господарського органу говорить голові уряду, що існують державні питання про які йому знати не потрібно, можна говорити, що не існує держави ...
Все що ви бачите - просто корупційно-кримінальна диктатура.
Після розмови з Блінкеном Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через "ситуацію на фронті". В Іспанії є невеликий загашничок грошенят від масованого продажу з держрезерву "отходов целлюлозной промышленности". Але зловісний Делаверський суд вже направив туди запит і Блінкен ... не радив Зеленському туди потикатись. В усякому разі, за грошима.
по темі 23.03.2020 г. Хроника https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html