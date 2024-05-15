Сейм Польши одобрил изменения в закон о помощи украинским беженцам

Сейм Польши в среду, 15 мая, одобрил поправки к закону о помощи украинским беженцам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Отмечается, что "за" проголосовал 381 депутат, 19 были против и 20 воздержались.

Среди прочего, поправка к закону "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" предусматривает продление до 30 сентября 2025 года срока легальности пребывания для украинцев, получивших номер PESEL UKR, а также привязку со следующего года выплат "800 плюс" (800 злотых в месяц на одного ребенка) к обязательному школьному обучению для украинских детей.

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Также расширяется доступ к медицинским, семейным и социальным выплатам, выплатам, которые осуществляет учреждение социального страхования (ZUS), и возможность проживания в коллективных средствах размещения.

Поправка также определяет максимальный 36-месячный период, в течение которого ученики могут участвовать в дополнительных бесплатных курсах польского языка. Решение будет касаться учеников, которые начали посещать занятия в 2022/2023 и 2023/2024 годах.

Закон также предусматривает введение новых правил подтверждения личности гражданина Украины, который подает заявление на получение номера PESEL. Единственным способом подтверждения личности будет предъявление действительного проездного документа.

Распоряжение также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки в виде проживания и питания беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможным только на основании подписанного договора с местным компетентным воеводой или органом местного самоуправления, действующим по поручению воеводы. Правила участия в расходах на проживание и питание в центрах коллективного размещения также будут изменены таким образом, чтобы сбор надлежащих субсидий был более эффективным, чем сейчас.

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Также закон предусматривает прекращение льгот, связанных с компенсацией расходов на проживание и питание беженцев, которые приходились на владельцев частных помещений. С 1 июля также отменяется помощь на финансирование фотографирования и единовременная денежная помощь в размере 300 злотых.

Закон, за исключением некоторых положений, вступит в силу 1 июля. Теперь он будет передан на рассмотрение Сената.

Как сообщалось, количество украинских беженцев в Польше, которые планируют вернуться на Родину в будущем, упало за год с 55% до 38%. При этом возвращаться в ближайшие полгода планируют лишь 13%.

По состоянию на июнь 2023 года в Польше были официально зарегистрированы 975 тысяч украинских беженцев. По данным агентства в Польше, трудоустроено 755 тыс. украинцев по состоянию на конец февраля 2024 года.