Сейм Польщі схвалив зміни до закону про допомогу українським біженцям

Сейм Польщі в середу, 15 травня, схвалив поправки до закону про допомогу українським біженцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Зазначається, що "за" проголосував 381 депутат проголосував, 19 були проти і 20 утрималися.

Серед іншого, поправка до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України" передбачає продовження до 30 вересня 2025 року терміну легальності перебування для українців, які отримали номер PESEL UKR, а також прив'язку з наступного року виплат "800 плюс" (800 злотих на місяць на одну дитину) до обов'язкового шкільного навчання для українських дітей.

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Також розширюється доступ до медичних, сімейних та соціальних виплат, виплат, які здійснює установа соціального страхування (ZUS), та можливість проживання в колективних засобах розміщення.

Поправка також визначає максимальний 36-місячний період, протягом якого учні можуть брати участь у додаткових безплатних курсах польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали відвідувати заняття у 2022/2023 та 2023/2024 роках.

Закон також передбачає запровадження нових правил підтвердження особи громадянина України, який подає заяву на отримання номера PESEL. Єдиним способом підтвердження особи буде пред'явлення дійсного проїзного документа.

Розпорядження також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки у вигляді проживання та харчування біженців з України, які перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі підписаного договору з місцевим компетентним воєводою або органом місцевого самоврядування, який діє за дорученням воєводи. Правила участі у витратах на проживання та харчування в центрах колективного розміщення також будуть змінені таким чином, щоб збір належних субсидій був більш ефективним, ніж зараз.

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Також закон передбачає припинення пільг, пов'язаних з компенсацією витрат на проживання та харчування біженців, які припадали на власників приватних приміщень. З 1 липня також скасовується допомога на фінансування фотографування та одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих.

Закон, за винятком деяких положень, набуде чинності 1 липня. Тепер він буде переданий на розгляд Сенату.

Як повідомлялося, кількість українських біженців у Польщі, які планують повернутися на Батьківщину у майбутньому, впала за рік з 55% до 38%. При цьому повертатися у найближчі пів року планують лише 13%.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців. За даними агентства у Польщі, працевлаштовано 755 тис. українців станом на кінець лютого 2024 року.