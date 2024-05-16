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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 488 460 человек (+1520 за сутки), 7529 танков, 12 565 артсистем, 14 538 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

знищення,ліквідація

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 488 460 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 488460 (+1520) человек,
  • танков - 7529 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 14538 (+30) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 12565 (+27) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1070 (+0) ед,
  • средства ППО - 798 (+0) ед,
  • самолетов - 351 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10028 (+13),
  • крылатые ракеты - 2200 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17048 (+93) ед,
  • специальная техника - 2062 (+1)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия РФ на Харьковщине штурмует позиции ВСУ малыми пехотными группами, чтобы закрепиться вблизи населенных пунктов, - ОСГВ "Хортиця"

Втрати ворога за добу 15 травня

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+29
Тільки весна на дворі , а вже такі врожаї!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦💙💛
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16.05.2024 07:57
+29
Минув 3735 день москальсько-української війни.
170! одиниць техніки та 1520! чумардосів.
Арта 27, броня 49, логістика 93!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 488 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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16.05.2024 08:53
+20
Дякуємо ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2024 08:08
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Тільки весна на дворі , а вже такі врожаї!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦💙💛
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16.05.2024 07:57 Ответить
старому кремлівському контрацептиву хіба може техніку шкода...ще десять мільйонів загиблих кацапчиків його не зупинять
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16.05.2024 07:58 Ответить
Його не зупинять, рашку зупинять ...
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16.05.2024 08:57 Ответить
На жаль, рашка пишається своїми втратами. Пам'ятаю, як років ще 40 тому вчителька у школі казала: "Ось Штати погано воювали у Другій мировій - тільки сто тисяч американців втратили, а ми - 20 мільйонів. Ось які ми круті!!!" Аж лячно було її слухати.
Але це, на жаль, така їхня парадигма - чим більше втрат, тим сильніша армія та, як наслідок, держава.
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16.05.2024 09:33 Ответить
Треба просто в цей раз дотиснути імперію зла, щоб вона розпалась на шматочки. Всім стане легше, і народам в самих шматочках теж ...
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16.05.2024 09:38 Ответить
Дякуємо ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2024 08:08 Ответить
Касаби амфетаміну не шкодують
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16.05.2024 08:12 Ответить
Ого вже котрий день поза півтора тисячі хороших москалів ! Цікаво а ті що вигоріли в техніці рахуються вбитими чи пропавшими ?
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16.05.2024 08:12 Ответить
...рахуються підкапченими
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16.05.2024 08:17 Ответить
... підкОпченими )), бо підкапчений наприклад на Закарпатті має інше тулмачення, від слова капчати - чіпляти ))
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16.05.2024 09:00 Ответить
...авжеж . Най буде. Потавський суржик...
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16.05.2024 09:40 Ответить
Третій, сподіваюсь що скоро і 2000 побачим.
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16.05.2024 08:20 Ответить
Не знаю як для ЗСУ, а для кацапів згорівші екіпажі танків лише "незначітєльниє паврєждєнія лако-красочного покритія баівого атдєлєнія"
Патєрь нєт!
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16.05.2024 08:56 Ответить
Зверхпланова утилізація кацапів йде за планом. Пенза привіт, не виключено що завтра скажемо пока.
Авто черговий тисячний ювілейчик (17 тис), доречі 93 одиниці за добу це другий результат з початку війни, рекорд 179 в березні 22-го навряд чи вдасьця перевершити.
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16.05.2024 08:30 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.05.2024 08:36 Ответить
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16.05.2024 08:38 Ответить
Минув 3735 день москальсько-української війни.
170! одиниць техніки та 1520! чумардосів.
Арта 27, броня 49, логістика 93!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 488 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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16.05.2024 08:53 Ответить
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16.05.2024 08:56 Ответить
дайош 35000 в цьому місяці!!!
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16.05.2024 09:42 Ответить
Дерьмак решил поднять надои шоб отвлечь внимание от Харькова.
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16.05.2024 10:14 Ответить
Москалі полізли, наши їб...шать, до чого тут Дерьмак? Чи сумніваєтесь в ЗСУ?
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16.05.2024 10:48 Ответить
А зачем меняли Залужного на сырого, ты не в курсах?
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16.05.2024 10:53 Ответить
Бо мав великий рейтинг довіри населення, а у теперішнього егоцентричного керівництва країни з тенденцією до узурпації влади - це неприпустимо. На жаль це правда життя.
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16.05.2024 11:23 Ответить
Следовательно данные готовит не генштаб, а опа.
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16.05.2024 11:28 Ответить
У Вас порушені причинно-наслідкові зв'язки.
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16.05.2024 11:30 Ответить
Как раз наоборот, у вас его нет, вы не поняли для чего убирали 17 генералов ЗСУ, а не одного Залужного.
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16.05.2024 11:35 Ответить
Я в першому своєму пості під Вашим пояснив причину збільшення втрат окупантів, до чого вся інша коспірологічна маячня?
P.s. І так, я дуже мьягко кажучи не прихильник зевлади, і так, я теж дуже проти відставки Залужного. Але це не по темі першого Вашого поста, на який я відповідав.
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16.05.2024 11:46 Ответить
А я вам объясняю, шо ДАННЫЕ ПОТЕРЬ - это теперь способ пиара опы и спускается в генштаб ни сколько есть, а сколько нужно.
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16.05.2024 11:53 Ответить
Не меліть дурниць. Не довіряєте ЗСУ, не вирите що під час масованої атаки москалів на нові території їх кладуть пачками то так і скажіть. Я в ЗСУ, можу сказати за свій та суміжні підрозділи, зведеня з першої лінії представляють саме таку картину, москалі знищуються підрозділами, техніка знищується масово. Всієї картини не бачу, але причин не довіряти Генштабу не маю.
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16.05.2024 12:43 Ответить
Стесняюсь спросить, а почему у вас польский прапор, вы в ЗСУ ?
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16.05.2024 12:54 Ответить
Так, під Старлінком. Навіть не заморачуюсь з ВПН, мене на форумі давно знають.
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16.05.2024 12:55 Ответить
Я не доверяю новому командованию ЗСУ, как и шайке в руководстве Украины.
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16.05.2024 13:01 Ответить
Тобі і до України діла нема, накидуєш тут постійно на вентилятор.

2022 - 106 720 чумардосів і 16 672 одиниці неземної техніки, тобто грубо на 6,5 орків одна одиниця. Те що техніка перла так, що невстигали її палити всі добре пам'ятають, при цьому майже 55% складала броня.
2023 - 253 290 чумардосів і 23 055 неземки - на 11 чумардосів одиниця техніки, броня просіла і складає вже тільки 34,5 відсотки.
2024 (на сьогодні) - 128 450 чумардосів і 15 853 наземка - на 8 чумардосів одиниця техніки, броня ще більше просіла 31,5%

Кажеш Генштаб займається "художнім свистом" ну, ну.
Якщо вже малювать, то з огляду на 23 рік брали б 11, а краще 12 орків на одиницю і було б вже не 128,5 тис, а 190 тисяч чумардосів (1 400 середньодобово).
Проте останні чотири доби (з появою чим) показують що це цілком реально.
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16.05.2024 14:09 Ответить
елдаку это расскажи, хай скорректирует свою "отчетность".
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16.05.2024 15:12 Ответить
Якщо справа була б тільки в рейтингу Залужного, то звільнили б його одного, та й по тому. Тоді --- навіщо звільнили ще 17 генералів?
Зелена сволота з першого дня вторгнення робить все для перемоги гондурасєї.
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16.05.2024 11:51 Ответить
Нова мітла ЗАВЖДИ мете по своєму. Будь-яка зміна керівника ЗАВЖДИ тягне за собою каскадну зміну більшості суб-керівників.

Так було ЗАВЖДИ. Так є. І так буде ЗАВЖДИ.

Це було очікувано і зрозуміло будь-кому, хто мав хоч раз в житті справу з керуванням колективами або просто хоча б крихту розуму в макитрі (що, очевидно, не про вас).

Проблема не в заміні одних генералів на інших. Проблема в самому процессі, під час якого - частково, на деякий час, втрачається впевнене управління військами. Цього разу це сталося під час завершального етапу відходу з Авдіївки і спричинило якийсь додатковий відсоток втрат, відповідно.

Щодо останнього твердження - ви просто марите. Якби хєрограй хотів перемоги засрашки - Україну нічого б не врятувало. Ні Залужний, ні героїзм кращих представників нації. Згадайте весну 2014 року - коли янучарин вирішив продати Україну, Україна залишилась взагалі "без штанів" (нуль в бюджеті, розвалена армія, майже безкровна віддача територій тощо). Ні, хєрограй не хоче перемоги засрашки. Але те, що він творить - і перемогу України особливо не наближає. Бо йому, мабуть, здається, як і мільйонам слухачів абдристовича зразка 2022 року - що все ок, війна під контролем, тож можна продовжувати красти-красти-красти...
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16.05.2024 12:45 Ответить
Та вже бачу, як з новою геніальною командою зелених полководців на чолі з верховним дуче, скоро залишимось без армії...
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17.05.2024 08:42 Ответить
Погоджуюсь, але це не до цієї теми. Розмова йшла, у що визвали сумнів можливостей ЗСУ і він запідозрив накрутку статистики Генштабом.
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16.05.2024 12:46 Ответить
Нет, неправда. Я просто уверен, шо ЗСУ дерьмак тупо взял под контроль, полностью, в том числе и отчетность генштаба о потерях кацапни.
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16.05.2024 13:48 Ответить
А мені здається ти просто провокатор ...
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16.05.2024 14:05 Ответить
А я считаю, шо ты подоляковский бот.
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16.05.2024 14:32 Ответить
 
 