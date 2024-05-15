Армия РФ на Харьковщине штурмует позиции ВСУ малыми пехотными группами, чтобы закрепиться вблизи населенных пунктов, - ОСГВ "Хортиця"

На Харьковском направлении тактика российских войск остается неизменной: заходят малыми штурмовыми группами для закрепления позиций, а потом уже заводят подразделения на бронетехнике.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Тактика врага неизменна, такая же, как и на других направлениях, - на других участках фронта враг это уже применял. Малыми штурмовыми группами враг заходит, чтобы они где-то закрепились, а потом уже заводит подразделения на бронетехнике", - рассказал он.

По словам Волошина, на Харьковщине враг задействует эти малые пехотные группы, задача которых - закрепиться возле населенных пунктов.

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В ОСГВ "Хортиця" отметили, что непосредственно для атак российская армия не использует бронетехнику, отдавая предпочтение мобильности штурмовых групп.

"Оккупанты пытаются завозить личный состав этих малых групп и боекомплект на малогабаритной автомобильной технике. Например, используют багги, несколько таких уже уничтожено. Они на этих багги пытаются заезжать, рассредоточиться на местности. Их поддерживает артиллерия, и далее - заезжает бронетехника. Однако, Силы обороны Украины используют БПЛА, с помощью которых пытаются уничтожать такие колонны с бронетехникой", - добавил Волошин.

Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет.

Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ.

Президент Зеленский заверил что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны изменили позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих.

Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать врага по всей линии фронта. С начала суток, 15 мая 2024 года, враг не проводил активных действий на Харьковском направлении.

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