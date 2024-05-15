Армія РФ на Харківщині штурмує позиції ЗСУ малими піхотними групами, щоб закріпитися поблизу населених пунктів, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку тактика російських військ залишається незмінною: заходять малими штурмовими групами для закріплення позицій, а потім вже заводять підрозділи на бронетехніці.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Тактика ворога незмінна, така ж, як і на інших напрямках, на інших ділянках фронту ворог це вже застосовував. Малими штурмовими групами ворог заходить, щоб вони десь закріпилися, а потім вже заводить підрозділи на бронетехніці", - розповів він.

За словами Волошина, на Харківщині ворог задіює ці малі піхотні групи, задачею яких є закріпитися біля населених пунктів.

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В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що безпосередньо для атак російська армія не використовує бронетехніку, надаючи перевагу мобільності штурмових груп.

"Окупанти намагаються завозити особовий склад цих малих груп і боєкомплект на малогабаритній, автомобільній техніці. Наприклад, використовують багі, кілька таких вже знищено. Вони на цих багі намагаються заїжджати, розосередитися на місцевості. Їх підтримує артилерія і далі заїжджає бронетехніка. Однак, Сили оборони України використовують БПЛА, з-за допомогою яких намагаються знищувати такі колони з бронетехнікою", - додав Волошин.

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає.

Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ.

Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста.

У Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують стримувати ворога по всій лінії фронту. З початку доби, 15 травня 2024 року, ворог не проводив активних дій на Харківському напрямку.

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