Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 488 460 осіб (+1520 за добу), 7529 танків, 12 565 артсистем, 14 538 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,

танків ‒ 7529 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од,

РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ на Харківщині штурмує позиції ЗСУ малими піхотними групами, щоб закріпитися поблизу населених пунктів, - ОСУВ "Хортиця"