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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 488 460 осіб (+1520 за добу), 7529 танків, 12 565 артсистем, 14 538 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків  – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
  • крилаті ракети  ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

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Втрати ворога за добу 15 травня

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


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Топ коментарі
+29
Тільки весна на дворі , а вже такі врожаї!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦💙💛
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16.05.2024 07:57
+29
Минув 3735 день москальсько-української війни.
170! одиниць техніки та 1520! чумардосів.
Арта 27, броня 49, логістика 93!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 488 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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16.05.2024 08:53
+20
Дякуємо ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2024 08:08
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Тільки весна на дворі , а вже такі врожаї!
Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦💙💛
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16.05.2024 07:57 Відповісти
старому кремлівському контрацептиву хіба може техніку шкода...ще десять мільйонів загиблих кацапчиків його не зупинять
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16.05.2024 07:58 Відповісти
Його не зупинять, рашку зупинять ...
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16.05.2024 08:57 Відповісти
На жаль, рашка пишається своїми втратами. Пам'ятаю, як років ще 40 тому вчителька у школі казала: "Ось Штати погано воювали у Другій мировій - тільки сто тисяч американців втратили, а ми - 20 мільйонів. Ось які ми круті!!!" Аж лячно було її слухати.
Але це, на жаль, така їхня парадигма - чим більше втрат, тим сильніша армія та, як наслідок, держава.
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16.05.2024 09:33 Відповісти
Треба просто в цей раз дотиснути імперію зла, щоб вона розпалась на шматочки. Всім стане легше, і народам в самих шматочках теж ...
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16.05.2024 09:38 Відповісти
Дякуємо ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.05.2024 08:08 Відповісти
Касаби амфетаміну не шкодують
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16.05.2024 08:12 Відповісти
Ого вже котрий день поза півтора тисячі хороших москалів ! Цікаво а ті що вигоріли в техніці рахуються вбитими чи пропавшими ?
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16.05.2024 08:12 Відповісти
...рахуються підкапченими
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16.05.2024 08:17 Відповісти
... підкОпченими )), бо підкапчений наприклад на Закарпатті має інше тулмачення, від слова капчати - чіпляти ))
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16.05.2024 09:00 Відповісти
...авжеж . Най буде. Потавський суржик...
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16.05.2024 09:40 Відповісти
Третій, сподіваюсь що скоро і 2000 побачим.
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16.05.2024 08:20 Відповісти
Не знаю як для ЗСУ, а для кацапів згорівші екіпажі танків лише "незначітєльниє паврєждєнія лако-красочного покритія баівого атдєлєнія"
Патєрь нєт!
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16.05.2024 08:56 Відповісти
Зверхпланова утилізація кацапів йде за планом. Пенза привіт, не виключено що завтра скажемо пока.
Авто черговий тисячний ювілейчик (17 тис), доречі 93 одиниці за добу це другий результат з початку війни, рекорд 179 в березні 22-го навряд чи вдасьця перевершити.
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16.05.2024 08:30 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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16.05.2024 08:36 Відповісти
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16.05.2024 08:38 Відповісти
Минув 3735 день москальсько-української війни.
170! одиниць техніки та 1520! чумардосів.
Арта 27, броня 49, логістика 93!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 488 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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16.05.2024 08:53 Відповісти
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16.05.2024 08:56 Відповісти
дайош 35000 в цьому місяці!!!
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16.05.2024 09:42 Відповісти
Дерьмак решил поднять надои шоб отвлечь внимание от Харькова.
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16.05.2024 10:14 Відповісти
Москалі полізли, наши їб...шать, до чого тут Дерьмак? Чи сумніваєтесь в ЗСУ?
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16.05.2024 10:48 Відповісти
А зачем меняли Залужного на сырого, ты не в курсах?
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16.05.2024 10:53 Відповісти
Бо мав великий рейтинг довіри населення, а у теперішнього егоцентричного керівництва країни з тенденцією до узурпації влади - це неприпустимо. На жаль це правда життя.
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16.05.2024 11:23 Відповісти
Следовательно данные готовит не генштаб, а опа.
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16.05.2024 11:28 Відповісти
У Вас порушені причинно-наслідкові зв'язки.
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16.05.2024 11:30 Відповісти
Как раз наоборот, у вас его нет, вы не поняли для чего убирали 17 генералов ЗСУ, а не одного Залужного.
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16.05.2024 11:35 Відповісти
Я в першому своєму пості під Вашим пояснив причину збільшення втрат окупантів, до чого вся інша коспірологічна маячня?
P.s. І так, я дуже мьягко кажучи не прихильник зевлади, і так, я теж дуже проти відставки Залужного. Але це не по темі першого Вашого поста, на який я відповідав.
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16.05.2024 11:46 Відповісти
А я вам объясняю, шо ДАННЫЕ ПОТЕРЬ - это теперь способ пиара опы и спускается в генштаб ни сколько есть, а сколько нужно.
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16.05.2024 11:53 Відповісти
Не меліть дурниць. Не довіряєте ЗСУ, не вирите що під час масованої атаки москалів на нові території їх кладуть пачками то так і скажіть. Я в ЗСУ, можу сказати за свій та суміжні підрозділи, зведеня з першої лінії представляють саме таку картину, москалі знищуються підрозділами, техніка знищується масово. Всієї картини не бачу, але причин не довіряти Генштабу не маю.
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16.05.2024 12:43 Відповісти
Стесняюсь спросить, а почему у вас польский прапор, вы в ЗСУ ?
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16.05.2024 12:54 Відповісти
Так, під Старлінком. Навіть не заморачуюсь з ВПН, мене на форумі давно знають.
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16.05.2024 12:55 Відповісти
Я не доверяю новому командованию ЗСУ, как и шайке в руководстве Украины.
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16.05.2024 13:01 Відповісти
Тобі і до України діла нема, накидуєш тут постійно на вентилятор.

2022 - 106 720 чумардосів і 16 672 одиниці неземної техніки, тобто грубо на 6,5 орків одна одиниця. Те що техніка перла так, що невстигали її палити всі добре пам'ятають, при цьому майже 55% складала броня.
2023 - 253 290 чумардосів і 23 055 неземки - на 11 чумардосів одиниця техніки, броня просіла і складає вже тільки 34,5 відсотки.
2024 (на сьогодні) - 128 450 чумардосів і 15 853 наземка - на 8 чумардосів одиниця техніки, броня ще більше просіла 31,5%

Кажеш Генштаб займається "художнім свистом" ну, ну.
Якщо вже малювать, то з огляду на 23 рік брали б 11, а краще 12 орків на одиницю і було б вже не 128,5 тис, а 190 тисяч чумардосів (1 400 середньодобово).
Проте останні чотири доби (з появою чим) показують що це цілком реально.
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16.05.2024 14:09 Відповісти
елдаку это расскажи, хай скорректирует свою "отчетность".
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16.05.2024 15:12 Відповісти
Якщо справа була б тільки в рейтингу Залужного, то звільнили б його одного, та й по тому. Тоді --- навіщо звільнили ще 17 генералів?
Зелена сволота з першого дня вторгнення робить все для перемоги гондурасєї.
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16.05.2024 11:51 Відповісти
Нова мітла ЗАВЖДИ мете по своєму. Будь-яка зміна керівника ЗАВЖДИ тягне за собою каскадну зміну більшості суб-керівників.

Так було ЗАВЖДИ. Так є. І так буде ЗАВЖДИ.

Це було очікувано і зрозуміло будь-кому, хто мав хоч раз в житті справу з керуванням колективами або просто хоча б крихту розуму в макитрі (що, очевидно, не про вас).

Проблема не в заміні одних генералів на інших. Проблема в самому процессі, під час якого - частково, на деякий час, втрачається впевнене управління військами. Цього разу це сталося під час завершального етапу відходу з Авдіївки і спричинило якийсь додатковий відсоток втрат, відповідно.

Щодо останнього твердження - ви просто марите. Якби хєрограй хотів перемоги засрашки - Україну нічого б не врятувало. Ні Залужний, ні героїзм кращих представників нації. Згадайте весну 2014 року - коли янучарин вирішив продати Україну, Україна залишилась взагалі "без штанів" (нуль в бюджеті, розвалена армія, майже безкровна віддача територій тощо). Ні, хєрограй не хоче перемоги засрашки. Але те, що він творить - і перемогу України особливо не наближає. Бо йому, мабуть, здається, як і мільйонам слухачів абдристовича зразка 2022 року - що все ок, війна під контролем, тож можна продовжувати красти-красти-красти...
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16.05.2024 12:45 Відповісти
Та вже бачу, як з новою геніальною командою зелених полководців на чолі з верховним дуче, скоро залишимось без армії...
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17.05.2024 08:42 Відповісти
Погоджуюсь, але це не до цієї теми. Розмова йшла, у що визвали сумнів можливостей ЗСУ і він запідозрив накрутку статистики Генштабом.
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16.05.2024 12:46 Відповісти
Нет, неправда. Я просто уверен, шо ЗСУ дерьмак тупо взял под контроль, полностью, в том числе и отчетность генштаба о потерях кацапни.
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16.05.2024 13:48 Відповісти
А мені здається ти просто провокатор ...
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16.05.2024 14:05 Відповісти
А я считаю, шо ты подоляковский бот.
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16.05.2024 14:32 Відповісти
 
 