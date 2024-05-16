Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 488 460 осіб (+1520 за добу), 7529 танків, 12 565 артсистем, 14 538 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
- танків ‒ 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од,
- РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
- літаків – 351 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)
Топ коментарі
+29 Олександр Томах
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+29 Qq Qqq #455433
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Слава ЗСУ, Слава Україні 🇺🇦💙💛
Але це, на жаль, така їхня парадигма - чим більше втрат, тим сильніша армія та, як наслідок, держава.
Патєрь нєт!
Авто черговий тисячний ювілейчик (17 тис), доречі 93 одиниці за добу це другий результат з початку війни, рекорд 179 в березні 22-го навряд чи вдасьця перевершити.
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
170! одиниць техніки та 1520! чумардосів.
Арта 27, броня 49, логістика 93!!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 488 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
P.s. І так, я дуже мьягко кажучи не прихильник зевлади, і так, я теж дуже проти відставки Залужного. Але це не по темі першого Вашого поста, на який я відповідав.
2022 - 106 720 чумардосів і 16 672 одиниці неземної техніки, тобто грубо на 6,5 орків одна одиниця. Те що техніка перла так, що невстигали її палити всі добре пам'ятають, при цьому майже 55% складала броня.
2023 - 253 290 чумардосів і 23 055 неземки - на 11 чумардосів одиниця техніки, броня просіла і складає вже тільки 34,5 відсотки.
2024 (на сьогодні) - 128 450 чумардосів і 15 853 наземка - на 8 чумардосів одиниця техніки, броня ще більше просіла 31,5%
Кажеш Генштаб займається "художнім свистом" ну, ну.
Якщо вже малювать, то з огляду на 23 рік брали б 11, а краще 12 орків на одиницю і було б вже не 128,5 тис, а 190 тисяч чумардосів (1 400 середньодобово).
Проте останні чотири доби (з появою чим) показують що це цілком реально.
Зелена сволота з першого дня вторгнення робить все для перемоги гондурасєї.
Так було ЗАВЖДИ. Так є. І так буде ЗАВЖДИ.
Це було очікувано і зрозуміло будь-кому, хто мав хоч раз в житті справу з керуванням колективами або просто хоча б крихту розуму в макитрі (що, очевидно, не про вас).
Проблема не в заміні одних генералів на інших. Проблема в самому процессі, під час якого - частково, на деякий час, втрачається впевнене управління військами. Цього разу це сталося під час завершального етапу відходу з Авдіївки і спричинило якийсь додатковий відсоток втрат, відповідно.
Щодо останнього твердження - ви просто марите. Якби хєрограй хотів перемоги засрашки - Україну нічого б не врятувало. Ні Залужний, ні героїзм кращих представників нації. Згадайте весну 2014 року - коли янучарин вирішив продати Україну, Україна залишилась взагалі "без штанів" (нуль в бюджеті, розвалена армія, майже безкровна віддача територій тощо). Ні, хєрограй не хоче перемоги засрашки. Але те, що він творить - і перемогу України особливо не наближає. Бо йому, мабуть, здається, як і мільйонам слухачів абдристовича зразка 2022 року - що все ок, війна під контролем, тож можна продовжувати красти-красти-красти...