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Новости Война
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Рашисты убили 2 жителей Карловки на Донетчине

У Карлівці на Донеччині росіяни вбили 2 особи

Российские оккупационные войска 15 мая обстреляли Карловку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера, 15 мая, российские оккупанты убили 2 жителей Карловки.

В общем, с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мере 1 962 и ранили по меньшей мере 4 890 мирных жителей Донецкой области. Это цифры без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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обстрел (26872) Донецкая область (9498)


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Нажаль, навіть якщо зробити 1:100 орченят у відплату - лаптям буде по цимбалах
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16.05.2024 09:30 Ответить
пам'ятаю як був бій тро "Донбас" під Карлівкою, тоді загинули Дід, Матвій, Федір, Райдер, Рябий. здається,що це було в іншому житті....
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16.05.2024 09:39 Ответить
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16.05.2024 10:04 Ответить
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16.05.2024 10:03 Ответить
 
 