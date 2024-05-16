Рашисты убили 2 жителей Карловки на Донетчине

Российские оккупационные войска 15 мая обстреляли Карловку в Донецкой области, в результате чего погибли 2 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Вчера, 15 мая, российские оккупанты убили 2 жителей Карловки.

В общем, с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили по меньшей мере 1 962 и ранили по меньшей мере 4 890 мирных жителей Донецкой области. Это цифры без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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