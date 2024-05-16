Рашисти вбили двох жителів Карлівки на Донеччині

Російські окупаційні війська 15 травня обстріляли Карлівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора, 15 травня, російські окупанти вбили двох жителів Карлівки.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 1 962 та поранили щонайменше 4 890 мирних жителів Донеччини. Це цифри без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

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