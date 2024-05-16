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Новини Війна
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Рашисти вбили двох жителів Карлівки на Донеччині

У Карлівці на Донеччині росіяни вбили 2 особи

Російські окупаційні війська 15 травня обстріляли Карлівку на Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора, 15 травня, російські окупанти вбили двох жителів Карлівки.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення окупанти убили щонайменше 1 962 та поранили щонайменше 4 890 мирних жителів Донеччини. Це цифри без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Автор: 

обстріл (28196) Донецька область (8308)


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Нажаль, навіть якщо зробити 1:100 орченят у відплату - лаптям буде по цимбалах
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16.05.2024 09:30 Відповісти
пам'ятаю як був бій тро "Донбас" під Карлівкою, тоді загинули Дід, Матвій, Федір, Райдер, Рябий. здається,що це було в іншому житті....
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16.05.2024 09:39 Відповісти
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16.05.2024 10:04 Відповісти
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16.05.2024 10:03 Відповісти
 
 