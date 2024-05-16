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Результаты атаки на Бельбек пока подтвердить не можем, нет верифицированной информации, - Силы обороны

Удари по Бельбеку 15 травня

Силы обороны не имеют верифицированной информации, поэтому объявить результаты ночной атаки на аэродром Бельбек в оккупированном Крыму пока не могут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

"Пока не можем никаких деталей объявить, потому что верифицированной информации в настоящее время нет", - сказал спикер.

Плетенчук отметил, что на аэродроме, кроме самолетов, обычно есть противовоздушная система и вообще это сложная структура, в которую могут входить склады хранения, командные пункты и тому подобное.

"В составе ЧФ РФ есть авиационные подразделения, и номенклатура средств достаточно широкая, начиная от вертолетов различных моделей и заканчивая тактической авиацией. Там постоянно происходят передислокации, постоянно меняется количественный и качественный состав, но Крым довольно плотно насыщен воздушной техникой", - добавил спикер.

Напомним, в ночь на 16 мая на аэродроме Бельбек возник пожар. По информации российских Telegram-каналов, Силы обороны Украины атаковали военную инфраструктуру врага, в частности аэродром в Бельбеке. Отмечается, что ракеты попали в топливный склад, поэтому и начался сильный пожар.

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Автор: 

Крым (26363) аэродром (292) Плетенчук Дмитрий (161)


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Почекаємо ))
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16.05.2024 09:50 Ответить
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16.05.2024 09:55 Ответить
Не довго чекали ))
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16.05.2024 09:56 Ответить
То в ніч на 15 травня. А що було в ніч на 16-те - ще невідомо.
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16.05.2024 10:02 Ответить
Та да, вже побачив, тому далі чекаємо ))
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16.05.2024 10:10 Ответить
Що з супутником Притули?
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16.05.2024 10:02 Ответить
Це тіпа поки розвідувальні супутники не пролетять на цим районом? Так до того часу русня вже все поприбирає і заявить, що патєрь нєт.
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16.05.2024 10:16 Ответить
 
 