Результати атаки на Бельбек поки підтвердити не можемо, немає верифікованої інформації, - Сили оборони

Сили оборони не мають верифікованої інформації, тож оголосити результати нічної атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму поки не можуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Наразі не можемо ніяких деталей оголосити, тому що верифікованої інформації на даний час немає", — сказав речник.

Плетенчук зазначив, що на аеродромі, окрім літаків, зазвичай є протиповітряна система і загалом це складна структура, до якої можуть входити склади зберігання, командні пункти тощо.

"У складі ЧФ РФ є авіаційні підрозділи, і номенклатура засобі досить широка, починаючи від гелікоптерів різних моделей і закінчуючи тактичною авіацією. Там постійно відбуваються передислокації, постійно змінюється кількісний та якісний склад, але Крим доволі щільно насичений повітряною технікою", - додав речник.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня на аеродромі Бельбек виникла пожежа. За інформацією російських Telegram-каналів, Сили оборони України атакували військову інфраструктуру ворога, зокрема аеродром у Бельбеку. Зазначається, що ракети влучили у паливний склад, тому й почалася сильна пожежа.

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