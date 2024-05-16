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Результати атаки на Бельбек поки підтвердити не можемо, немає верифікованої інформації, - Сили оборони

Удари по Бельбеку 15 травня

Сили оборони не мають верифікованої інформації, тож оголосити результати нічної атаки на аеродром Бельбек в окупованому Криму поки не можуть.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі телемарафону заявив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

"Наразі не можемо ніяких деталей оголосити, тому що верифікованої інформації на даний час немає", — сказав речник.

Плетенчук зазначив, що на аеродромі, окрім літаків, зазвичай є протиповітряна система і загалом це складна структура, до якої можуть входити склади зберігання, командні пункти тощо.

"У складі ЧФ РФ є авіаційні підрозділи, і номенклатура засобі досить широка, починаючи від гелікоптерів різних моделей і закінчуючи тактичною авіацією. Там постійно відбуваються передислокації, постійно змінюється кількісний та якісний склад, але Крим доволі щільно насичений повітряною технікою", - додав речник.

Нагадаємо, в ніч на 16 травня на аеродромі Бельбек виникла пожежа. За інформацією російських Telegram-каналів, Сили оборони України атакували військову інфраструктуру ворога, зокрема аеродром у Бельбеку. Зазначається, що ракети влучили у паливний склад, тому й почалася сильна пожежа.

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Автор: 

Крим (14125) аеродром (299) Плетенчук Дмитро (167)


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Почекаємо ))
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16.05.2024 09:50 Відповісти
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16.05.2024 09:55 Відповісти
Не довго чекали ))
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16.05.2024 09:56 Відповісти
То в ніч на 15 травня. А що було в ніч на 16-те - ще невідомо.
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16.05.2024 10:02 Відповісти
Та да, вже побачив, тому далі чекаємо ))
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16.05.2024 10:10 Відповісти
Що з супутником Притули?
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16.05.2024 10:02 Відповісти
Це тіпа поки розвідувальні супутники не пролетять на цим районом? Так до того часу русня вже все поприбирає і заявить, що патєрь нєт.
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16.05.2024 10:16 Відповісти
 
 