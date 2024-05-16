Оккупанты ударили по Михайловке на Донетчине, 5 человек получили ранения
Российские войска утром нанесли удар по Михайловке в Донецкой области.
Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В 10:45 российские захватчики ударили, вероятно, из РСЗО "Смерч" по селу Михайловка Покровского района.
Под ударом оккупантов - территория одного из местных предприятий.
"В результате атаки врага на мирный населенный пункт получили телесные повреждения пятеро гражданских - три женщины и двое мужчин. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Взрывами повреждены административное здание и автомобиль", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Минэнерго сообщили, что оккупанты ударили по угледобывающему предприятию в Донецкой области, в результате чего ранения получили 6 шахтеров.
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