РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11505 посетителей онлайн
Новости Война
311 0

Оккупанты ударили по Михайловке на Донетчине, 5 человек получили ранения

Росіяни обстріляли Михайлівку на Донеччині

Российские войска утром нанесли удар по Михайловке в Донецкой области.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В 10:45 российские захватчики ударили, вероятно, из РСЗО "Смерч" по селу Михайловка Покровского района.

Под ударом оккупантов - территория одного из местных предприятий.

"В результате атаки врага на мирный населенный пункт получили телесные повреждения пятеро гражданских - три женщины и двое мужчин. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Взрывами повреждены административное здание и автомобиль", - добавили в прокуратуре.

Ранее в Минэнерго сообщили, что оккупанты ударили по угледобывающему предприятию в Донецкой области, в результате чего ранения получили 6 шахтеров.

Также смотрите: "Мы верим только ВСУ": на выставке игрушек в Харькове показали патриотические куклы-мотанки. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (26891) Донецкая область (9505)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 