Оккупанты ударили по Михайловке на Донетчине, 5 человек получили ранения

Российские войска утром нанесли удар по Михайловке в Донецкой области.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В 10:45 российские захватчики ударили, вероятно, из РСЗО "Смерч" по селу Михайловка Покровского района.

Под ударом оккупантов - территория одного из местных предприятий.

"В результате атаки врага на мирный населенный пункт получили телесные повреждения пятеро гражданских - три женщины и двое мужчин. Сейчас им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Взрывами повреждены административное здание и автомобиль", - добавили в прокуратуре.

Ранее в Минэнерго сообщили, что оккупанты ударили по угледобывающему предприятию в Донецкой области, в результате чего ранения получили 6 шахтеров.

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