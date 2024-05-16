Окупанти вдарили по Михайлівці на Донеччині, 5 осіб дістали поранення
Російські війська вранці завдали удару по Михайлівці на Донеччині.
Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
О 10:45 російські загарбники вдарили, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" по селу Михайлівка Покровського району.
Під ударом окупантів - територія одного з місцевих підприємств.
"В результаті атаки ворога на мирний населений пункт отримали тілесні ушкодження п’ятеро цивільних – троє жінок та двоє чоловіків. Наразі їм надається кваліфікована медична допомога. Вибухами пошкоджено адміністративну будівлю й автомобіль", - додали у прокуратурі.
Раніше у Міненерго повідомили, що окупанти вдарили по вугледобувному підприємству на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 6 шахтарів.
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