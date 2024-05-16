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Дания предоставляет Украине 750 млн евро на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.
"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - заявил Расмуссен.
Министр подчеркнул, что Дания твердо поддерживает Украину и ее народ.
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+5 Александр Чуднивец #474549
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Читайте уважно: йдеться про військову допомогу "на суму".
Власне грошей "зелені" ніхто не дасть, тільки зброю для ЗСУ,
та й ту під контролем. Десь так ...
Данці не дурні. Грошей ніхто не дасть.