Дания предоставляет Украине 750 млн евро на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - заявил Расмуссен.

Министр подчеркнул, что Дания твердо поддерживает Украину и ее народ.

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