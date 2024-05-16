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Новости Помощь Украине
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Дания предоставляет Украине 750 млн евро на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии

данія

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление противовоздушной обороны и артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Рад объявить о новом пакете военной поддержки Украины на сумму EUR750 млн, направленный на укрепление ее противовоздушной обороны и артиллерии. Дания также изучает возможности для инвестиций в украинскую оборонную промышленность", - заявил Расмуссен.

Министр подчеркнул, что Дания твердо поддерживает Украину и ее народ.

Также читайте: Истребители F-16 от Дании будут в Украине в течение месяца, - премьер Фредериксен

Автор: 

Дания (581) помощь (7760)


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Топ комментарии
+5
Данцям за підтримку України черговий респект...
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16.05.2024 16:59
+4
Не нада денег, дайте оружием, Елдак же все стибрит
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16.05.2024 17:07
+4
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16.05.2024 17:10
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Данцям за підтримку України черговий респект...
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16.05.2024 16:59 Ответить
Не нада денег, дайте оружием, Елдак же все стибрит
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16.05.2024 17:07 Ответить
елдак - теньги давай, теньги-теньги давай!
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16.05.2024 17:10 Ответить
так і дадуть зброю на 750 млн
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16.05.2024 19:04 Ответить
"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії.", - заявив Расмуссен. Джерело:

Читайте уважно: йдеться про військову допомогу "на суму".
Власне грошей "зелені" ніхто не дасть, тільки зброю для ЗСУ,
та й ту під контролем. Десь так ...
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16.05.2024 22:49 Ответить
Цікаво: як влада використовує такі гроші -- з цільовим призначенням?
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16.05.2024 17:08 Ответить
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16.05.2024 17:10 Ответить
Бюджет розкрадається нахабно, "в три горла" ...
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16.05.2024 22:47 Ответить
Закупает одну ракету по цене трех у розенпляда.
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16.05.2024 17:11 Ответить
Дякую Данії. Разом з тим прохання до партнерів-- більше надавати саме військової допомоги зброєю, ракетами, засобами ППО, бо їх значно важче вкрасти, чи продати. чи "побудувати" за ці кошти якісь "укріплення" І вірогідність потрапляння такої допомоги саме за прямим призначенням буде значно вища, чим фінансова допомога.
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16.05.2024 17:10 Ответить
"на суму EUR750"
Данці не дурні. Грошей ніхто не дасть.
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16.05.2024 17:15 Ответить
Так і відбувається. Дурнів більше немає, закінчилися ...
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16.05.2024 22:54 Ответить
Дякуємо, друзі.
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16.05.2024 17:50 Ответить
уйдут в асфальт или будут валяться на обочине
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16.05.2024 17:52 Ответить
Gud Bevare Danmark!
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16.05.2024 18:38 Ответить
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16.05.2024 19:52 Ответить
а может лучше Патриотами
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16.05.2024 19:51 Ответить
 
 