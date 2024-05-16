2 063 18
Данія надає Україні 750 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії
Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - заявив Расмуссен.
Міністр наголосив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.
Топ коментарі
+5 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар16.05.2024 16:59
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.05.2024 17:07
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.05.2024 17:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Читайте уважно: йдеться про військову допомогу "на суму".
Власне грошей "зелені" ніхто не дасть, тільки зброю для ЗСУ,
та й ту під контролем. Десь так ...
Данці не дурні. Грошей ніхто не дасть.