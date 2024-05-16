Данія надає Україні 750 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - заявив Расмуссен.

Міністр наголосив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.

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