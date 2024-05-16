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Новини Допомога Україні
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Данія надає Україні 750 млн євро на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії

данія

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення протиповітряної оборони та артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість", - заявив Расмуссен.

Міністр наголосив, що Данія твердо підтримує Україну та її народ.

Також читайте: Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї в Україні, - Камишін

Автор: 

Данія (768) допомога (8291)


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Топ коментарі
+5
Данцям за підтримку України черговий респект...
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16.05.2024 16:59
+4
Не нада денег, дайте оружием, Елдак же все стибрит
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16.05.2024 17:07
+4
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16.05.2024 17:10
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Данцям за підтримку України черговий респект...
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16.05.2024 16:59 Відповісти
Не нада денег, дайте оружием, Елдак же все стибрит
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16.05.2024 17:07 Відповісти
елдак - теньги давай, теньги-теньги давай!
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16.05.2024 17:10 Відповісти
так і дадуть зброю на 750 млн
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16.05.2024 19:04 Відповісти
"Радий оголосити про новий пакет військової підтримки України на суму EUR750 млн, спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії.", - заявив Расмуссен. Джерело:

Читайте уважно: йдеться про військову допомогу "на суму".
Власне грошей "зелені" ніхто не дасть, тільки зброю для ЗСУ,
та й ту під контролем. Десь так ...
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16.05.2024 22:49 Відповісти
Цікаво: як влада використовує такі гроші -- з цільовим призначенням?
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16.05.2024 17:08 Відповісти
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16.05.2024 17:10 Відповісти
Бюджет розкрадається нахабно, "в три горла" ...
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16.05.2024 22:47 Відповісти
Закупает одну ракету по цене трех у розенпляда.
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Дякую Данії. Разом з тим прохання до партнерів-- більше надавати саме військової допомоги зброєю, ракетами, засобами ППО, бо їх значно важче вкрасти, чи продати. чи "побудувати" за ці кошти якісь "укріплення" І вірогідність потрапляння такої допомоги саме за прямим призначенням буде значно вища, чим фінансова допомога.
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16.05.2024 17:10 Відповісти
"на суму EUR750"
Данці не дурні. Грошей ніхто не дасть.
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16.05.2024 17:15 Відповісти
Так і відбувається. Дурнів більше немає, закінчилися ...
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16.05.2024 22:54 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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16.05.2024 17:50 Відповісти
уйдут в асфальт или будут валяться на обочине
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16.05.2024 17:52 Відповісти
Gud Bevare Danmark!
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16.05.2024 18:38 Відповісти
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16.05.2024 19:52 Відповісти
а может лучше Патриотами
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16.05.2024 19:51 Відповісти
 
 