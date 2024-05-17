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Новости
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Задержан угольный бизнесмен Кропачев, - ГБР

Кропачова затримано

Сегодня, 17 мая, правоохранительные органы задержали Виталия Кропачева - владельца активов в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию изданию hromadske подтвердили в Государственном бюро расследований.

"Это правда. Продолжаются активные оперативные действия", - сказали в ГБР.

Причина задержания бизнесмена пока неизвестна. Правоохранители пообещали предоставить больше деталей позже.

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По данным СМИ, Кропачева подозревают в махинациях в угольной сфере. Через свое предприятие и служащих Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб более чем на 2 млрд гривен, считает следствие.

Что известно о бизнесмене Кропачеве?

Отметим, что бизнесмен Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста", который занимается угольным бизнесом и добычей газа. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а в 2017-м - шахту "Краснолиманская".

Бизнесмен также имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. А еще владеет медиаактивами: в 2019 году купил телеканалы "Инфо 24", "ТВі" и "Погода", а в декабре 2021-го - компанию-оператора цифрового мультиплекса "Эра Продакшн".

В 2022 году Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023-м запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой в течение 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн гривен, утверждало следствие.

Автор: 

задержание (6673) Кропачев Виталий (6) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+5
службовців Міністерства енергетики й Державної податкової

а, цих службовців теж затримано, чи в них бронь?
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17.05.2024 12:16
+4
прочитав: затримано вульгарного бізнесмена
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17.05.2024 12:27
+4
З Віталієм не знайомий,а ось його папаню ,,героічєского,, Валерія Вікторовича знав добре. Ох і пограбував же він Торезький електротехнічний завод!!!!!!!!
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17.05.2024 12:32
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службовців Міністерства енергетики й Державної податкової

а, цих службовців теж затримано, чи в них бронь?
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17.05.2024 12:16 Ответить
Затримання для вимагання грошей... Мало заніс дєрьмаку
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17.05.2024 12:18 Ответить
- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
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17.05.2024 12:43 Ответить
Да - багатенькии Буратіно - не хотів з державою ділитися
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17.05.2024 12:21 Ответить
прочитав: затримано вульгарного бізнесмена
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17.05.2024 12:27 Ответить
Ну і? Все правильно. Якщо ти багатший за дєрьмака бізнесмен, це і є вульгарність і неприпустимість ситуації!
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17.05.2024 12:29 Ответить
З Віталієм не знайомий,а ось його папаню ,,героічєского,, Валерія Вікторовича знав добре. Ох і пограбував же він Торезький електротехнічний завод!!!!!!!!
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17.05.2024 12:32 Ответить
Це, про оті копанки, в Донецькому регіоні??

Єфремов з лукяновим, дещо МАЛИ, копієчку з них…
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17.05.2024 12:32 Ответить
Все правильно, будь-який бізнес має ділитися з ОПою, а всі новинні канали мають бути підпорядковані д'єрмаку. А шо не так? Все як в диктатурі ОПи.
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17.05.2024 12:34 Ответить
Підтверджую. Цей під@р у 2014-2018 роках тримав всі державні вугільні підприємства. Мій завод випускає продукцію для шахт. На Прозорро можно було не соватися, тільки через Кропачова. Ціни від наших множилися на п'ять. ТІЛЬКИ ПОЖИТТЄВО!!!
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17.05.2024 12:38 Ответить
так это просто зиц-председатель, а не бизнесмен....
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17.05.2024 12:39 Ответить
Йому ще футбольний клуб, як у Рената!!!
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17.05.2024 12:50 Ответить
Потужний бізнесмен з Домбаса
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17.05.2024 12:51 Ответить
Какая у него звонкая украинская фамилия!? Из полтавских видно сел хлопец пробился.
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17.05.2024 12:52 Ответить
власника активів у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнес

Вже досить, щоб зарізати нахх.
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17.05.2024 12:59 Ответить
уверен это ахметовский фунт, который сидел еще при алексашке 1
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17.05.2024 14:05 Ответить
 
 