Задержан угольный бизнесмен Кропачев, - ГБР

Сегодня, 17 мая, правоохранительные органы задержали Виталия Кропачева - владельца активов в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе.

Как информирует Цензор.НЕТ, эту информацию изданию hromadske подтвердили в Государственном бюро расследований.

"Это правда. Продолжаются активные оперативные действия", - сказали в ГБР.

Причина задержания бизнесмена пока неизвестна. Правоохранители пообещали предоставить больше деталей позже.

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По данным СМИ, Кропачева подозревают в махинациях в угольной сфере. Через свое предприятие и служащих Министерства энергетики и Государственной налоговой службы он нанес государству ущерб более чем на 2 млрд гривен, считает следствие.

Что известно о бизнесмене Кропачеве?

Отметим, что бизнесмен Виталий Кропачев является владельцем "Укрдонинвеста", который занимается угольным бизнесом и добычей газа. В 2014 году он выкупил несколько обогатительных фабрик на подконтрольной части Донецкой и Луганской областей, а в 2017-м - шахту "Краснолиманская".

Бизнесмен также имеет активы в машиностроительной, строительной и транспортной отраслях. А еще владеет медиаактивами: в 2019 году купил телеканалы "Инфо 24", "ТВі" и "Погода", а в декабре 2021-го - компанию-оператора цифрового мультиплекса "Эра Продакшн".

В 2022 году Кропачев купил компанию "Корона Санрайс", которая владела цифровой лицензией на трансляцию "4 канала", а в 2023-м запустил телеканал Ukraine World News на основе запрещенных телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Ранее правоохранители расследовали причастность Кропачева к схеме, в рамках которой в течение 2016-2018 годов группа людей фактически установила контроль за государственными закупками "Селидовуголь", "Мирноградуголь" и "Шахтоуправление Южнодонбасское №1". Эти предприятия закупили по завышенным ценам разнообразное оборудование, незаконно переплатив более 51 млн гривен, утверждало следствие.