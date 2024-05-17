Затримано вугільного бізнесмена Кропачова, - ДБР

Правоохоронці затримали олігарха Віталія Кропачова, що володіє активами у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Успішну спецоперацію провели фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері. Правоохоронці пообіцяли надати більше деталей згодом.

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Кропачов – власник "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). Як писала "Європейська правда", Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Бізнесмен також має активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. У 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", у грудні 2021 році — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

Ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.

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