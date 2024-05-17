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Затримано вугільного бізнесмена Кропачова, - ДБР

Кропачова затримано

Правоохоронці затримали олігарха Віталія Кропачова, що володіє активами у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнесі.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

Успішну спецоперацію провели фахівці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, Державного бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, через своє підприємство та службових осіб Міністерства енергетики та Державної податкової служби він завдав державі шкоди на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері. Правоохоронці пообіцяли надати більше деталей згодом.

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Кропачов – власник "Укрдонінвесту" (вугільний бізнес та видобуток газу). Як писала "Європейська правда", Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка, сам Кропачов це спростовував. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини, а у 2017-му — шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Бізнесмен також має активи в машинобудівній, будівельній та транспортній галузях. У 2019 році купив телеканали "Інфо 24", "ТВі" та "Погода", у грудні 2021 році — компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн".

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 запустив телеканал Ukraine World News на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne.

Раніше правоохоронці розслідували причетність Кропачова до схеми, у межах якої впродовж 2016-2018 років група людей фактично встановила контроль за державними закупівлями "Селидіввугілля", "Мирноградвугілля" та "Шахтоуправління Південнодонбаське №1".

Ці підприємства закупили за завищеними цінами різноманітне обладнання, незаконно переплативши понад 51 млн гривень.

Читайте: Компанія Кропачова купила ліцензію на вугільне родовище в Донецькій області

Автор: 

затримання (4336) Кропачов Віталій (71) ДБР (3473)


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Топ коментарі
+5
службовців Міністерства енергетики й Державної податкової

а, цих службовців теж затримано, чи в них бронь?
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17.05.2024 12:16
+4
прочитав: затримано вульгарного бізнесмена
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17.05.2024 12:27
+4
З Віталієм не знайомий,а ось його папаню ,,героічєского,, Валерія Вікторовича знав добре. Ох і пограбував же він Торезький електротехнічний завод!!!!!!!!
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17.05.2024 12:32
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службовців Міністерства енергетики й Державної податкової

а, цих службовців теж затримано, чи в них бронь?
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17.05.2024 12:16 Відповісти
Затримання для вимагання грошей... Мало заніс дєрьмаку
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17.05.2024 12:18 Відповісти
- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.
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17.05.2024 12:43 Відповісти
Да - багатенькии Буратіно - не хотів з державою ділитися
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17.05.2024 12:21 Відповісти
прочитав: затримано вульгарного бізнесмена
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17.05.2024 12:27 Відповісти
Ну і? Все правильно. Якщо ти багатший за дєрьмака бізнесмен, це і є вульгарність і неприпустимість ситуації!
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17.05.2024 12:29 Відповісти
З Віталієм не знайомий,а ось його папаню ,,героічєского,, Валерія Вікторовича знав добре. Ох і пограбував же він Торезький електротехнічний завод!!!!!!!!
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17.05.2024 12:32 Відповісти
Це, про оті копанки, в Донецькому регіоні??

Єфремов з лукяновим, дещо МАЛИ, копієчку з них…
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17.05.2024 12:32 Відповісти
Все правильно, будь-який бізнес має ділитися з ОПою, а всі новинні канали мають бути підпорядковані д'єрмаку. А шо не так? Все як в диктатурі ОПи.
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17.05.2024 12:34 Відповісти
Підтверджую. Цей під@р у 2014-2018 роках тримав всі державні вугільні підприємства. Мій завод випускає продукцію для шахт. На Прозорро можно було не соватися, тільки через Кропачова. Ціни від наших множилися на п'ять. ТІЛЬКИ ПОЖИТТЄВО!!!
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17.05.2024 12:38 Відповісти
так это просто зиц-председатель, а не бизнесмен....
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17.05.2024 12:39 Відповісти
Йому ще футбольний клуб, як у Рената!!!
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17.05.2024 12:50 Відповісти
Потужний бізнесмен з Домбаса
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17.05.2024 12:51 Відповісти
Какая у него звонкая украинская фамилия!? Из полтавских видно сел хлопец пробился.
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17.05.2024 12:52 Відповісти
власника активів у вугільному, газовому, енергетичному та медійному бізнес

Вже досить, щоб зарізати нахх.
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17.05.2024 12:59 Відповісти
уверен это ахметовский фунт, который сидел еще при алексашке 1
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17.05.2024 14:05 Відповісти
 
 