На юге за сутки ликвидировано 113 оккупантов. На Ореховском направлении враг совершил 9 штурмов, - Силы обороны

Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций: на Ореховском направлении осуществлено 9 штурмов, на левобережье Херсонщины - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 113 человек", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки повреждено и уничтожено 47 единиц вооружения и военной техники:

1 реактивную систему залпового огня "Град";

1 танк;

9 пушек;

27 единиц авто-бронетехники;

3 станции радиоэлектронной борьбы;

2 разведывательных БПЛА;

1 камеру видеонаблюдения;

2 аэрофотостанции;

1 лодку.

Уничтожен полевой пункт боеснабжения, станция управления и место пуска БПЛА и 3 наблюдательных пункта.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов, из них 8 - в районе Старомайорского и 1 - в районе Работино. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг активизировался и совершил 13 штурмов. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Напомним, накануне спикер ОК "Південь" Дмитрий Плетенчук сообщил, что враг активизировал штурмы позиций ВСУ на юге. За минувшие сутки враг совершил 19 безуспешных штурмов в районе Старомайорского.

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