На півдні за добу ліквідовано 113 окупантів. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 9 штурмів, - Сили оборони

Ворог не полишав спроб вибити наші підрозділи із зайнятих позицій: на Оріхівському напрямку здійснено 9 штурмів, на лівобережжі Херсонщині - 13.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 113 осіб", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу пошкоджено та знищено 47 одиниць озброєння та військової техніки:

1 реактивна система залпового вогню "Град";

1 танк;

9 гармат;

27 одиниць авто-бронетехніки;

3 станції радіоелектронної боротьби;

2 розвідувальні БпЛА;

1 камера відеоспостереження;

2 аерофотостанції;

1 човен.

Знищено польовий пункт боєпостачання, станцію управління і місце пуску БпЛА та 3 спостережні пункти.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 9 штурмів, з них 8 в районі Старомайорського та 1 в районі Роботиного. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини ворог активізувався та здійснив 13 штурмів. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції.

Нагадаємо, напередодні речник ОК "Південь" Дмитро Плетенчук повідомив, що ворог активізував штурми позицій ЗСУ на півдні. Минулої доби здійснив 19 безуспішних штурмів у районі Старомайорського.

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