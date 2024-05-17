Враг перехватывает телефонные звонки и переписки украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ предупредил, что российские спецслужбы перехватывают звонки и переписку украинских военных в районах ведения боевых действий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Противник продолжает активно использовать собственные возможности по перехвату телефонных звонков и переписок украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для этого российские спецслужбы:
- создают фейковые базовые станции сотовой связи;
- используют на временно оккупированных территориях Украины захваченное оборудование украинских мобильных операторов для настройки так называемой "параллельной" переадресации, при которой вызов может идти одновременно на два номера - непосредственного абонента и другой (чужой) номер;
- применяют вредоносные программные средства, записывающие звук при разговоре или делающие скриншоты при переписке и тайно пересылающие их на определенные интернет-адреса и т.д.
В Генштабе порекомендовали военнослужащим проверить и повысить свои навыки работы в киберпространстве, чтобы обезопасить себя и близких, минимизировать киберугрозы и исключить возможные каналы утечки информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях Сил обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А тут стоїть красень. Знайшов місце, де ловить GSM і стоїть трендить. І Орлан зверху літає. А потім приходи.
За це вже можна казати.
Агенти фсб, які вільно почуваються на усіх щаблях влади, самі все оперативненько зливають.
я телефон вмикав раз на тиждень - ніхто не квакав...