Враг перехватывает телефонные звонки и переписки украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ предупредил, что российские спецслужбы перехватывают звонки и переписку украинских военных в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Противник продолжает активно использовать собственные возможности по перехвату телефонных звонков и переписок украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для этого российские спецслужбы:

создают фейковые базовые станции сотовой связи;

используют на временно оккупированных территориях Украины захваченное оборудование украинских мобильных операторов для настройки так называемой "параллельной" переадресации, при которой вызов может идти одновременно на два номера - непосредственного абонента и другой (чужой) номер;

применяют вредоносные программные средства, записывающие звук при разговоре или делающие скриншоты при переписке и тайно пересылающие их на определенные интернет-адреса и т.д.

Также читайте: Россияне на оккупированных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных", - Центр нацсопротивления

В Генштабе порекомендовали военнослужащим проверить и повысить свои навыки работы в киберпространстве, чтобы обезопасить себя и близких, минимизировать киберугрозы и исключить возможные каналы утечки информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях Сил обороны Украины.