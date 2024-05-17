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Новости Война
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Враг перехватывает телефонные звонки и переписки украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий, - Генштаб

Росія прослуховує українських військових

Генеральный штаб ВСУ предупредил, что российские спецслужбы перехватывают звонки и переписку украинских военных в районах ведения боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Противник продолжает активно использовать собственные возможности по перехвату телефонных звонков и переписок украинских военнослужащих в районах ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для этого российские спецслужбы:

  • создают фейковые базовые станции сотовой связи;
  • используют на временно оккупированных территориях Украины захваченное оборудование украинских мобильных операторов для настройки так называемой "параллельной" переадресации, при которой вызов может идти одновременно на два номера - непосредственного абонента и другой (чужой) номер;
  • применяют вредоносные программные средства, записывающие звук при разговоре или делающие скриншоты при переписке и тайно пересылающие их на определенные интернет-адреса и т.д.

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В Генштабе порекомендовали военнослужащим проверить и повысить свои навыки работы в киберпространстве, чтобы обезопасить себя и близких, минимизировать киберугрозы и исключить возможные каналы утечки информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях Сил обороны Украины.

Автор: 

Генштаб ВС (6198) прослушка (348) военнослужащие (6102) кибератака (176)


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Інколи доводилося реально пи***ти деяких воїнів аллаха з інших підрозділів. У нас в усіх стабільно режим літачка в телефонах. Усе спілкування з рідними через мессенджери (і то далеко не усі).

А тут стоїть красень. Знайшов місце, де ловить GSM і стоїть трендить. І Орлан зверху літає. А потім приходи.
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17.05.2024 14:57 Ответить
Щось теж така думка про приліт у Бугаївці поряд з кацо, 1 що він там робив, 2 не хочеться вірити но мабуть розмовляв по телефону не смолкаючи, 3 в результаті найбільше постраждав лікар 28 років яких й так не вистачає.
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17.05.2024 15:12 Ответить
А ти, болтун-находкадляшпійона?! Навіщо тут таке пишеш? 🤔🤨🤐🤐🤐
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17.05.2024 15:18 Ответить
Що маєш на увазі, чи так аби сирнути?
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17.05.2024 15:22 Ответить
Грубіян😔 Я маю на увазі те, що в коментах ошиваються кацапи, в їм не гоже знати де і що в нас відбувається, більше нічого🇺🇦
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19.05.2024 00:17 Ответить
Бугаївка - Ізюмський район. Ми стояли в Вірнопіллі, поруч. Ще в 22-му дали їм таких пістюлєй, що вони ща одну ніч майже голими та босими свалили до Кремінної. Трофеїв було тоді дофігіща.

За це вже можна казати.
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17.05.2024 19:33 Ответить
Ворогу і перехоплювати особливо не треба.
Агенти фсб, які вільно почуваються на усіх щаблях влади, самі все оперативненько зливають.
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17.05.2024 14:58 Ответить
Їпу, оце новина!
я телефон вмикав раз на тиждень - ніхто не квакав...
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17.05.2024 15:03 Ответить
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17.05.2024 15:06 Ответить
 
 