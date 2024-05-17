Ворог перехоплює телефонні дзвінки та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ попередив, що російські спецслужби перехоплюють дзвінки та листування українських військових в районах ведення бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Противник продовжує активно використовувати власні можливості з перехоплення телефонних дзвінків та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для цього російські спецслужби:
- створюють фейкові базові станції стільникового зв’язку;
- використовують на тимчасово окупованих територіях України захоплене обладнання українських мобільних операторів для налаштування так званої "паралельної" переадресації, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та інший (чужий) номер;
- застосовують шкідливі програмні засоби, що записують звук при розмові або роблять скриншоти при листуванні й потай пересилають їх на визначені інтернет-адреси тощо.
У Генштабі порекомендували військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі, щоб убезпечити себе та близьких, мінімізувати кіберзагрози та виключити можливі канали витоку інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут стоїть красень. Знайшов місце, де ловить GSM і стоїть трендить. І Орлан зверху літає. А потім приходи.
За це вже можна казати.
Агенти фсб, які вільно почуваються на усіх щаблях влади, самі все оперативненько зливають.
я телефон вмикав раз на тиждень - ніхто не квакав...