УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11732 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 900 9

Ворог перехоплює телефонні дзвінки та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій, - Генштаб

Росія прослуховує українських військових

Генеральний штаб ЗСУ попередив, що російські спецслужби перехоплюють дзвінки та листування українських військових в районах ведення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Противник продовжує активно використовувати власні можливості з перехоплення телефонних дзвінків та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для цього російські спецслужби:

  • створюють фейкові базові станції стільникового зв’язку;
  • використовують на тимчасово окупованих територіях України захоплене обладнання українських мобільних операторів для налаштування так званої "паралельної" переадресації, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та інший (чужий) номер;
  • застосовують шкідливі програмні засоби, що записують звук при розмові або роблять скриншоти при листуванні й потай пересилають їх на визначені інтернет-адреси тощо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на окупованих територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку "нелояльних", - Центр нацспротиву

У Генштабі порекомендували військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі, щоб убезпечити себе та близьких, мінімізувати кіберзагрози та виключити можливі канали витоку інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони України. 

Автор: 

Генштаб ЗС (6497) прослуховування (206) військовослужбовці (4709) кібератака (403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інколи доводилося реально пи***ти деяких воїнів аллаха з інших підрозділів. У нас в усіх стабільно режим літачка в телефонах. Усе спілкування з рідними через мессенджери (і то далеко не усі).

А тут стоїть красень. Знайшов місце, де ловить GSM і стоїть трендить. І Орлан зверху літає. А потім приходи.
показати весь коментар
17.05.2024 14:57 Відповісти
Щось теж така думка про приліт у Бугаївці поряд з кацо, 1 що він там робив, 2 не хочеться вірити но мабуть розмовляв по телефону не смолкаючи, 3 в результаті найбільше постраждав лікар 28 років яких й так не вистачає.
показати весь коментар
17.05.2024 15:12 Відповісти
А ти, болтун-находкадляшпійона?! Навіщо тут таке пишеш? 🤔🤨🤐🤐🤐
показати весь коментар
17.05.2024 15:18 Відповісти
Що маєш на увазі, чи так аби сирнути?
показати весь коментар
17.05.2024 15:22 Відповісти
Грубіян😔 Я маю на увазі те, що в коментах ошиваються кацапи, в їм не гоже знати де і що в нас відбувається, більше нічого🇺🇦
показати весь коментар
19.05.2024 00:17 Відповісти
Бугаївка - Ізюмський район. Ми стояли в Вірнопіллі, поруч. Ще в 22-му дали їм таких пістюлєй, що вони ща одну ніч майже голими та босими свалили до Кремінної. Трофеїв було тоді дофігіща.

За це вже можна казати.
показати весь коментар
17.05.2024 19:33 Відповісти
Ворогу і перехоплювати особливо не треба.
Агенти фсб, які вільно почуваються на усіх щаблях влади, самі все оперативненько зливають.
показати весь коментар
17.05.2024 14:58 Відповісти
Їпу, оце новина!
я телефон вмикав раз на тиждень - ніхто не квакав...
показати весь коментар
17.05.2024 15:03 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2024 15:06 Відповісти
 
 