Ворог перехоплює телефонні дзвінки та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ попередив, що російські спецслужби перехоплюють дзвінки та листування українських військових в районах ведення бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Противник продовжує активно використовувати власні можливості з перехоплення телефонних дзвінків та листування українських військовослужбовців в районах ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для цього російські спецслужби:

створюють фейкові базові станції стільникового зв’язку;

використовують на тимчасово окупованих територіях України захоплене обладнання українських мобільних операторів для налаштування так званої "паралельної" переадресації, за якої виклик може йти одночасно на два номери - безпосереднього абонента та інший (чужий) номер;

застосовують шкідливі програмні засоби, що записують звук при розмові або роблять скриншоти при листуванні й потай пересилають їх на визначені інтернет-адреси тощо.

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У Генштабі порекомендували військовослужбовцям перевірити та підвищити свої навички роботи у кіберпросторі, щоб убезпечити себе та близьких, мінімізувати кіберзагрози та виключити можливі канали витоку інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії Сил оборони України.