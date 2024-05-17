Во Всемирный день вышиванки украинские организации Австрии приняли решение о создании ассоциации

16 мая 2024 года в Вене состоялось знаковое для украинского комьюнити событие - на совместном собрании по приглашению посольства Украины принято решение об учреждении Ассоциации украинских организаций Австрии. Предложение озвучил отец Тарас Шагала, настоятель Украинской греко-католической церкви Св. Варвары в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предварительно главными задачами будущего объединения участники встречи определили единое координированное представление позиции украинского комьюнити по важным вопросам европейской политики в поддержке Украины и противостоянии российской военной агрессии, распространение информации об украинских организациях и мероприятиях на территории Австрии, координация совместных акций и мероприятий, обмен опытом.

Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец прокомментировал решение: "Посольство приветствует инициативу по созданию Ассоциации украинских организаций в Австрии. Это, безусловно, актуальный и важный шаг в деле консолидации и объединения потенциала украинства Австрии в контексте продвижения украинско-австрийского партнерства и поддержки Украины и украинского народа. Кроме того, деятельность Ассоциации создаст платформу для формирования единого и сильного голоса украинцев в Австрийском государстве".

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Александра Саенко, глава ОО "Центр украинских инициатив", поделилась впечатлением: "Я счастлива, что идея, которую мы обсуждали много месяцев, была озвучена в таком кругу и поддержана единодушно. Знаковое событие в знаковый день". И добавила: "Синергия разных сил позволит нам усилить украинскую повестку дня в Австрии, способствовать более эффективной интеграции и, с другой стороны, сохранению национальной идентичности наших соотечественников через системную и слаженную работу".