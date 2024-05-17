РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9984 посетителя онлайн
Новости
1 763 8

Во Всемирный день вышиванки украинские организации Австрии приняли решение о создании ассоциации

українські організації Австрії в День вишиванки

16 мая 2024 года в Вене состоялось знаковое для украинского комьюнити событие - на совместном собрании по приглашению посольства Украины принято решение об учреждении Ассоциации украинских организаций Австрии. Предложение озвучил отец Тарас Шагала, настоятель Украинской греко-католической церкви Св. Варвары в Вене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Предварительно главными задачами будущего объединения участники встречи определили единое координированное представление позиции украинского комьюнити по важным вопросам европейской политики в поддержке Украины и противостоянии российской военной агрессии, распространение информации об украинских организациях и мероприятиях на территории Австрии, координация совместных акций и мероприятий, обмен опытом.

Посол Украины в Республике Австрия Василий Химинец прокомментировал решение: "Посольство приветствует инициативу по созданию Ассоциации украинских организаций в Австрии. Это, безусловно, актуальный и важный шаг в деле консолидации и объединения потенциала украинства Австрии в контексте продвижения украинско-австрийского партнерства и поддержки Украины и украинского народа. Кроме того, деятельность Ассоциации создаст платформу для формирования единого и сильного голоса украинцев в Австрийском государстве".

Читайте также: Австрия создала фонд на 500 млн евро для поддержки инвестиций в Украину

Александра Саенко, глава ОО "Центр украинских инициатив", поделилась впечатлением: "Я счастлива, что идея, которую мы обсуждали много месяцев, была озвучена в таком кругу и поддержана единодушно. Знаковое событие в знаковый день". И добавила: "Синергия разных сил позволит нам усилить украинскую повестку дня в Австрии, способствовать более эффективной интеграции и, с другой стороны, сохранению национальной идентичности наших соотечественников через системную и слаженную работу".

Автор: 

Австрия (807) украинцы (3861) День вышиванки (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.05.2024 21:57 Ответить
Чудовий крок. В Австрії другий штаб фсб кацапії. Потрібно дофіга дихлофосу, витісняти їх з усього світу, особливо там, де вони прижилися.
показать весь комментарий
17.05.2024 22:07 Ответить
Гарна справа зроблена для єдності Українців в Австрії!!
З Богом!!
показать весь комментарий
17.05.2024 22:10 Ответить
Фірташа з Бахматюком та біглим екс-головою НБУ в склад австрійських українців взяли ?
показать весь комментарий
18.05.2024 01:10 Ответить
З такою владою скоро втратимо Батьківщину і станемо як жиди жити в "розсіянні"... Заодно і мафію свою розповсюдимо...
показать весь комментарий
17.05.2024 22:15 Ответить
Як добре любити Україну ззакордону.
показать весь комментарий
17.05.2024 23:03 Ответить
Вдягайте вишиванки і їдете землю боронити
показать весь комментарий
17.05.2024 23:09 Ответить
Кулебі на замітку.

Так треба робити у кожній країні світу. Українська діаспора повинна бути обьедннана, та потужна.
І координаційні центри повинні бути при Посольствах України.

Посли повинні не тільки бумагу на столі перекладати, як це робить Маркарова у Вашингтоні
показать весь комментарий
17.05.2024 23:40 Ответить
 
 