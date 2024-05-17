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У Всесвітній день вишиванки українські організації Австрії ухвалили рішення про створення асоціації

українські організації Австрії в День вишиванки

16 травня 2024 у Відні відбулась знакова для української ком’юніті подія - на спільному зібранні на запрошення Посольства України прийнято рішення про заснування Асоціації українських організацій Австрії. Пропозицію озвучив отець Тарас Шагала, парох Української греко-католицької церкви Св. Варвари у Відні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попередньо головними завданнями майбутнього обʼєднання учасники зустрічі визначили єдине координоване представлення позиції української комʼюніті по важливим питанням європейської політики у підтримці України і протистоянні російській військовій агресії, поширення інформації про українські організації і заходи на теренах Австрії, координація спільних акцій і заходів, обмін досвідом.

Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець прокоментував рішення: "Посольство вітає ініціативу щодо створення Асоціації українських організацій в Австрії. Це безумовно актуальний і важливий крок у справі консолідації і об'єднання потенціалу українства Австрії у контексті просування українсько-австрійського партнерства та підтримки України і українського народу. Крім того, діяльність Асоціації створить платформу для формування єдиного і сильного голосу українців в Австрійській державі".

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Олександра Саєнко, голова ГО "Центр українських ініціатив", поділилась враженням: "Я щаслива, що ідея, яку ми обговорювали багато місяців, була озвучена в такому колі і підтримана одностайно. Знакова подія в знаковий день." І додала: "Синергія різних сил дозволить нам посилити український порядок денний в Австрії, сприяти більш ефективній інтеграції і, з іншого боку, збереженню національної ідентичності наших співвітчизників через системну і злагоджену роботу".

Автор: 

Австрія (958) українці (2537) Відень (119) День вишиванки (18)


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17.05.2024 21:57 Відповісти
Чудовий крок. В Австрії другий штаб фсб кацапії. Потрібно дофіга дихлофосу, витісняти їх з усього світу, особливо там, де вони прижилися.
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17.05.2024 22:07 Відповісти
Гарна справа зроблена для єдності Українців в Австрії!!
З Богом!!
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17.05.2024 22:10 Відповісти
Фірташа з Бахматюком та біглим екс-головою НБУ в склад австрійських українців взяли ?
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18.05.2024 01:10 Відповісти
З такою владою скоро втратимо Батьківщину і станемо як жиди жити в "розсіянні"... Заодно і мафію свою розповсюдимо...
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17.05.2024 22:15 Відповісти
Як добре любити Україну ззакордону.
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17.05.2024 23:03 Відповісти
Вдягайте вишиванки і їдете землю боронити
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17.05.2024 23:09 Відповісти
Кулебі на замітку.

Так треба робити у кожній країні світу. Українська діаспора повинна бути обьедннана, та потужна.
І координаційні центри повинні бути при Посольствах України.

Посли повинні не тільки бумагу на столі перекладати, як це робить Маркарова у Вашингтоні
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17.05.2024 23:40 Відповісти
 
 