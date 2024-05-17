У Всесвітній день вишиванки українські організації Австрії ухвалили рішення про створення асоціації

16 травня 2024 у Відні відбулась знакова для української ком’юніті подія - на спільному зібранні на запрошення Посольства України прийнято рішення про заснування Асоціації українських організацій Австрії. Пропозицію озвучив отець Тарас Шагала, парох Української греко-католицької церкви Св. Варвари у Відні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Попередньо головними завданнями майбутнього обʼєднання учасники зустрічі визначили єдине координоване представлення позиції української комʼюніті по важливим питанням європейської політики у підтримці України і протистоянні російській військовій агресії, поширення інформації про українські організації і заходи на теренах Австрії, координація спільних акцій і заходів, обмін досвідом.

Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець прокоментував рішення: "Посольство вітає ініціативу щодо створення Асоціації українських організацій в Австрії. Це безумовно актуальний і важливий крок у справі консолідації і об'єднання потенціалу українства Австрії у контексті просування українсько-австрійського партнерства та підтримки України і українського народу. Крім того, діяльність Асоціації створить платформу для формування єдиного і сильного голосу українців в Австрійській державі".

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Олександра Саєнко, голова ГО "Центр українських ініціатив", поділилась враженням: "Я щаслива, що ідея, яку ми обговорювали багато місяців, була озвучена в такому колі і підтримана одностайно. Знакова подія в знаковий день." І додала: "Синергія різних сил дозволить нам посилити український порядок денний в Австрії, сприяти більш ефективній інтеграції і, з іншого боку, збереженню національної ідентичності наших співвітчизників через системну і злагоджену роботу".